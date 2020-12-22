納瓦爾尼：我和殺手通過電話

納瓦爾尼正在德國處於康復期，但他打算重返俄羅斯，沒有說具體時間

12月22日，俄羅斯外交部召見了法國大使和瑞典大使以及德國駐莫斯科副大使，並宣布對多名歐洲人士實施制裁，原因是歐盟計畫就俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）中毒事件對俄羅斯實施制裁。上述三個國家一直強調，它們在納瓦爾尼體內發現一種神經毒素型神經毒性物質。近來在與納爾瓦尼本人的一次電話交談中，一名特工承認了毒殺行動。

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法國媒體援引官方消息人士說法報道稱，俄羅斯已宣布對歐洲官員實施制裁。俄羅斯外交部當地時間22日透露，俄羅斯此舉是對歐盟就納瓦爾尼案對俄羅斯實施制裁作出的回應。

據俄羅斯外交部稱，俄羅斯制裁人員黑名單將與歐盟宣布制裁俄羅斯聲明同時公布。

歐盟成員國外交部長當地時間21日在盧森堡舉行的會議上，同意就反對派領袖納瓦爾尼中毒事件對俄羅斯實施制裁。

法國媒體報道中還談及存在一項政治協議，以根據法國和德國提交的提議開始着手完成這些制裁的工作。

另一方面，路透社報道稱，由於反對派領袖納瓦爾尼中毒事件，歐盟對接近俄羅斯總統普京的著名官員實施了制裁。

俄羅斯總統普京最大反對者納瓦爾尼8月份被轉移至德國接受治療。此前，他在俄羅斯飛機上暈倒，德國方面表示，納瓦爾尼是被俄羅斯製造的一種叫諾維喬克（Novichok）的神經毒劑毒害，此舉旨在企圖暗殺他，而大多數西方國家接受這種說法。

納瓦爾尼當地時間21日表示，他喬裝打扮成該國一名高級官員用電話聯絡到一名特工，成功說服對方透露當局試圖暗殺他的過程，並得知毒藥是放在納瓦爾尼的內褲里。

納瓦爾尼在發布在網站上的一段錄像中表示，他冒充俄羅斯安全理事會助理秘書長，與一名試圖殺害他的特工電話聯絡。

納瓦爾尼表示，他與俄羅斯情報部門的這名特工進行了長達49分鐘的電話交談，並表示，這位特工似乎是暗示小組成員，納瓦爾尼公布了電話交談內容和對話文字記錄。

克里姆林宮一再否認有關俄羅斯試圖暗殺納瓦爾尼的任何假設。據俄羅斯官方通訊社塔斯社（Tass）報道稱，俄羅斯情報部門聲稱，“帶有通話記錄的視頻片段是偽造的”，並將納瓦爾尼所謂的中毒事件調查稱之為 “蓄意挑釁”。

上周，普京拒絕了媒體有關納瓦爾尼中毒的報道，並聲稱這是從美國情報部門提供信息中捏造而成，目的是抹黑普京聲譽，並使納瓦爾尼顯得更加重要。

納瓦爾尼正在德國處於康復期，但他表示計畫重返俄羅斯，但未透露重返日期。