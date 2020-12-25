數千輛貨車被困英國 司機排隊等檢測 不能回家過節 遷怒法國

被困在英國的卡車司機等接受病毒檢測以獲得法國放行2020年12月22日

今天聖誕節，仍有數千大貨車困在英國。法國周三解除了對英國的邊界封鎖，但要求從英國來的人員提供病毒陰性檢測證明。大批歐洲司機們在三個檢測站排隊等候，因趕不上回家過聖誕，對法國怒氣衝天。

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截至到周四中午，仍有3200多輛需返回歐洲大陸的貨車滯留在英國。儘管有免費餐食和流動廁所，這些司機們因無法在平安夜回家與親人團聚表示憤怒。昨天他們集體鳴笛半小時以示抗議。

自英國發現變種冠狀病毒後，法國和其他歐洲大陸國家從12月21開始暫封邊界，導致上萬輛大貨車被困在英國。法國周三宣布解禁，但要求司機提供檢測陰性結果。

數千名司機排隊等候漫長的檢測。37歲的烏克蘭司機瓦雷利（Valéri）說，他已等了三天，還沒檢測上。他說，聖誕節肯定回不了家了，盼望新年能回家過。

34歲的波蘭司機帕維爾幸運地得到檢測。他向法新社表示，全家都在等他回家過節，他的心都碎了。他還說，90%被困在這裡的司機都說今後再也不會在法國停留和消費。

憤怒的保加利亞司機，56歲的拉德科（Radko）則向負責檢測的軍人發火，要求趕快被檢測，他還譴責小貨車司機被允許排在大貨車前面。

在曼斯頓（Manston）的舊機場，多佛港，M20高速公路，都設有病毒檢測點，共有320名軍人在這三個地方負責檢測，承受着數千名司機的怒火。