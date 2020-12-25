滯留在英國多佛港的4500多輛卡車終於得以離開

法新社報道，英國當局周五宣布，自周三以來滯留在英國多佛港的4500多輛重型卡車，在一千多名士兵的幫助下進行了大規模的新冠篩查之後，離開了英國。

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由於英國出現變種的新冠病毒株，法國於上星期天決定對來自英國的人員實施48小時的全面封閉。之後，法國自星期三早晨起，允許滯留在英方的駕駛員返回法國，但條件是他們必須能夠提供呈陰性的新冠檢測結果。這導致數千名駕駛員需要等待幾天的時間才能夠返回他們的家，其中一些人將車輛停在了舊機場的跑道上，還有一些人則直接在高速公路上將車子停了下來。

英國運輸大臣沙普斯（Grant Shapps）在推特上說，截至周五晚上，有超過4500輛卡車離開了英國。他還說，進行了1萬多次新冠檢測，其中24個檢測結果呈陽性。

法新社的報道指出，正常情況下，每天有多達1萬輛卡車經過多佛港。多佛港是能夠讓卡車穿越英吉利海峽的主要英國港口。

為了加強新冠檢測能力，英國國防部在首先派出300名士兵後，又派出了800名士兵協助檢測。

英國運輸大臣在推特上強調，雖然已經取得了重大的進展，數百輛汽車已經離開了英國，但由於不停地有新車到達，因此需要加強新冠檢測。

法新社指出，派往多佛港的士兵也幫助向滯留的駕駛員分發食物和水。法國則派出了26名消防員協助檢測，並提供了1000多人次的飯菜以及一些紅十字會的志願者。