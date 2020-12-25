英歐達成貿易協議 兩邊漁民都認為被犧牲了

歐盟與英國在聖誕前夕就英國脫歐後的雙邊貿易關係達成歷史性協議。該協議在馬拉松談判中的關鍵障礙，據法新社說，是漁業問題。雙方最終妥協達成了協議，但英歐兩邊的捕魚行業都認為自己被“犧牲”了。

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歐盟與英國12月24日就英國脫歐後與歐盟的貿易關係達成歷史性協議。今天25日上午，歐盟27國大使開會討論這個協議。該協議還需歐盟成員國各自批准方可生效。

英國進入歐洲架構50年之後，將於12月31日23:00退出歐洲共同市場。經過10個月激烈談判達成的一項歷史性協議，避免了突然出現代價高昂的貿易壁壘，避免了英國水域從12月31日起對法國漁民關閉。

據法新社報道，根據這個協議，英國收回對其海域的控制權。在捕魚方面，雙方確定5年的過渡期。協議中有個條款規定，在過渡期後，法國與歐盟漁民將逐漸放棄25%的魚獲量。另據介紹，25%的魚貨量的價值每年達6.5億歐元。

對於未來歐洲在英國水域的使用權，協議沒有規定時間表，所以沒有多少可見度，每年雙方需要重新談判。

英國和法國（歐盟）的捕魚業者都認為自己是這個協議的最大犧牲品。法國政府已宣布將對漁業給予補貼，依照漁民對英國海域魚類的依賴程度，最高可提供3萬歐元的定額援助。但法國漁民認為這個數太委屈。法國海洋部長吉拉爾丹（Annick Girardi）宣布說，"政府將很快提出支持法國漁民的完整計畫。

歐盟談判代表巴尼耶則承諾，歐盟將 "站在歐洲漁民身邊陪伴他們"。歐盟已在其預算中專門撥出50億歐元，用於支持受影響最大的產業。

英國的捕魚業者也對這個協議表示"沮喪和憤怒"。英國漁民聯合會負責人巴里-迪亞斯（Barrie Deas）向報業聯合通訊社PA表示："顯然，鮑里斯-約翰遜要達成全面貿易協議，之前他就已準備犧牲漁業"。