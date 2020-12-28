劉曉明據報將離任駐英大使 副外長鄭澤光接棒

英國《衛報》12月27日報導指，擔任中國駐英大使近10年的劉曉明即將退休，由外交部副部長鄭澤光接任。劉曉明任內多次批評英政府政策，包含5G禁用華為設備、過度干預香港議題，並在接受英國廣播公司（BBC）等媒體採訪中否認新疆存在人權問題等。

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64歲的劉曉明自2010年即擔任駐英大使，是目前中國在任最久的駐外大使。他的任內，中英兩國關係曾於2015年達到高點，但此後開始走下坡。報導指，劉曉明在駐英大使任內對於英國的對華政策與外交模式，多次發表強烈的批評，包含英國5G設備禁止使用華為技術、否認新疆存在維吾爾族的集中營與人權問題等。報導提到，劉曉明曾形容英國片面禁止華為，會使英國失去成為5G領導國的機會，並稱此舉使得“英國能否為其他國家的公司提供開放、公平和非歧視性的商業環境”成為了一個問題。

今年7月，在英國外交大臣拉布（Dominic Raab）指控中國當局對維吾爾族實施不人道的行為後，劉曉明接受BBC的《安德魯·馬里秀》（The Andrew Marr Show）節目專訪，駁斥英國對於中國新疆議題的指控都是“子虛烏有”。此外，今年6月《港區國安法》通過之後，中英兩國的關係也變得更加緊張，劉曉明再次發揮“戰狼精神”，批評英方過度干涉中國內政，並對香港事務發表不負責任的評論，同時稱在香港發生的抗爭活動無關自由，而是受到境外勢力煽動。

今年11月，劉曉明在第三次中英經貿論壇發表演說時指出，2019年中英雙邊貿易額達到862.7億美元，是歷史新高。在今年前10個月，兩國間的貿易貨物數量也較去年同期成長2.8%，是中國所有的貿易國中，增長最快的。報導提到，這次的發言有可能是劉曉明以駐英大使身分最後一次的公開演講。報導提及，即將接任駐英大使一職的鄭澤光是美國問題專家，現年57歲的他，曾是廣東省普寧縣興文中學教師，後來在華南師範大學英語系學習，畢業後在中國外交部從科員做到北美大洋洲司司長，他在2010至2013年出任江蘇省南京市委常委、副市長，隨後再次赴中國外交部擔任部長助理，兩年後升任外交部副部長。

報導指出，鄭澤光上任後必須處理香港居民取得英國國民（海外）護照（BNO）、英國終止中英引渡協議等議題。《南華早報》則分析認為，鄭澤光的人事變動，同時牽動了中國駐美國大使的人選。因為目前中國駐美大使崔天凱已經68歲，到達了退休年齡，北京應該已在尋覓可能的接任人選，不過鄭澤光接任駐英大使後，代表他已經從這份名單上刨除了。報導提到，拜登出任美國總統後，不會立刻改變特朗普總統的對華政策，北京需要觀察一段時間，並選任適合接替崔天凱的人選。