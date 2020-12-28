德國新冠接種“出師不利”

從12月27日起，歐盟多國開始接種新冠疫苗。但德國南部和北部分別出現的“個別錯誤”讓省政府暫停了輝瑞與BioNTech共同研製的新冠疫苗。利希滕費爾斯當地政府的發言人說，溫度問題影響了1000劑疫苗的注射，包括科堡、克羅納赫、庫爾姆巴赫、霍夫、拜羅伊特和文西德爾等巴伐利亞州北部城市，也都因為不確定疫苗運輸冷鏈是否一直符合規定，而暫停疫苗接種，都在等待BioNTech的消息。

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南部利希滕費爾斯郡（Landkreis Lichtenfels）發言人28日對路透社記者表示，我們決定停止使用已經運抵的輝瑞BioNTech新冠疫苗。

利希滕費爾斯當地政府發言人說，溫度問題影響了1000劑疫苗的注射，包括科堡、克羅納赫、庫爾姆巴赫、霍夫、拜羅伊特和文西德爾等巴伐利亞州北部城市，也都因為不確定疫苗運輸冷鏈是否一直符合規定，而暫停疫苗接種，都在等待BioNTech的消息。

路透社報道稱，在12月的一次演示中，BioNtech曾表示，疫苗從冰櫃中取出後，在使用前可以在2-8攝氏度的溫度下保存5天，在30攝氏度的溫度下保存2小時。這種疫苗採用了所謂的新mRNA技術，必須在零下70攝氏度的超低溫下儲存，然後用專門設計的裝滿乾冰的冷箱運到配送中心。一旦脫離超低溫儲存，疫苗必須保存在2℃至8℃條件下，以保持有效長達5天。輝瑞公司設計的這些冷藏箱配有GPS追蹤器，這樣兩家公司就可以在運輸途中處理潛在的存儲問題。

另一起“個別錯誤”出現在德國北部梅克倫堡- 前波莫瑞州 (Poméranie-Occidentale-Rügen)一個療養院8名員工疫苗注射過量。

8名療養院職工接種5倍於建議劑量；其中4人出現流感樣癥狀後去醫院觀察。地區負責人Stefan Kerth 對媒體表示：”我對這一事件深感遺憾。這個個案是由個別錯誤造成的。我希望所有受影響的人都不會經歷任何嚴重的副作用。

BioNTech之前的聲明稱，受試者在第一階段研究中測試了更大劑量的新冠疫苗，沒有嚴重的不良反應。說明書上寫道：建議監控重要功能並應用過量時實施對症治療。