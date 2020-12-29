中歐領導人據報將為投資協定通話 歐委會給歐洲議員下定心丸

《南華早報》12月29日援引消息人士的話報導指，中國國家主席習近平和歐盟領導人預計將在30日的視頻通話中，為達成中歐全面投資協定掃清最後的障礙。

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據多位直接了解相關準備工作的消息人士透露，德國總理默克爾預計將與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一起參加通話。消息人士還補充說，法國總統馬克龍或也將參與通話。但愛麗舍宮沒有回應置評請求。歐盟委員會當地時間周二下午2點，邀請記者參加了有關中歐全面投資協定的技術簡報會。目前，歐委會向歐洲議員們提供的相關備忘錄中的部分內容已經外流。根據歐盟程序規則，一旦執行機構歐委會與他國達成貿易協議，需通過歐洲理事會（27個成員國政府首腦）和歐洲議會的共同同意才可以完整執行，其中歐洲議會貿易委員會將在歐洲議會的審議部分扮演參謀和先行表決作用。

一名歐委會官員向政治新聞網站Politico表示，“經過過去幾個月的深入討論和過去幾周的具體發展，中方已就市場准入、公平競爭環境和可持續發展這三大談判支柱作出了必要的實質性承諾。” “談判結果是中國與第三方達成的最宏大的成果，”該官員補充說。報導指，聖誕節前不久，美國當選總統拜登團隊進行了一次極不尋常的干預，通過其提名的下任國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，願意與歐方在對華經貿政策上進行協調。

不少歐洲議員則對香港和新疆問題表示擔憂，特別是涉及新疆維吾爾穆斯林的強迫勞動問題。雙方最終達成投資協定的談判一度似乎遇到了障礙。但被派出遊說媒體的該歐委會官員強調，根據該協議，“中國將 ‘首次 ’同意有關可持續發展的堅實條款，包括與環境和氣候有關的條款，如執行《巴黎協定》，以及企業社會責任和勞工問題。這些規則要像歐盟的自由貿易協定一樣，有一個透明的執行機制。”

報導指，這位歐盟官員強調，中方同意“持續不斷地努力”，爭取批准國際勞工組織的兩項基本國際法：《強迫勞動公約》（C029）和《廢除強迫勞動公約》（C105）。“這是一個重要的承諾，同時這並不抹殺歐盟制定自主措施打擊強迫勞動的必要性，”該官員說。此前，法國曾威脅說，如果不解決強迫勞動問題，將阻止投資協定的批准。

歐委會向歐洲議員提供的備忘錄指出，中國已作出“重要承諾”，“持續不斷地努力”，爭取批准國際勞工組織關於強迫勞動的基本公約。歐委會亦指，全面投資協定“並沒有剝奪歐盟制定自主措施打擊強迫勞動的必要性”。就這一問題，歐委會還稱，“對於使用一切可能的工具來消除任何形式的強迫勞動，歐盟仍將毫不妥協；投資和勞工之間的聯繫是不可否認的，全面投資協定可以發揮作用”等。

備忘錄還告訴歐洲議員指，“歐盟將繼續與美國合作”，並告誡他們不要將對華協定視為“解決北京帶來的所有挑戰的靈丹妙藥”。另就美歐關係問題，歐委會還認為，與中國的協議將 “改善我們的合作夥伴的市場准入、公平競爭環境和透明度”。備忘錄另提及歐盟貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）與中國副總理劉鶴27日的通話，並指雙方審查了整體方案，包括9月份完成的公平競爭環境部分。

備忘錄稱，雙方就中歐投資協定原則上的達成，將是締結成協定進程中的第一步（預計2022年初）。作為法律文本的優先事項，將需要開展實質性的技術工作。預計這項工作將至少持續到2021年2月中旬。歐委會並在備忘錄結語中向歐洲議員們大意表示，“我們真的沒有比這更好的交易了”。另據來自《華爾街日報》的消息指，歐盟官員說，“如果中方不執行投資協定的部分內容，歐盟有可能通過減少中國獲得歐盟關貿總協定承諾下，目前已經獲得的東西（即不僅僅是中國通過協定將獲得的市場准入）來進行報復。”

對此，歐洲議會中國代表團主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer）隨後發表聲明回應指，“歐委會讚揚其與中國的全面投資協定談判結果的言論，沒有提供任何合理的理由，說明這一協議現在要以最大限度的年終喧囂來推動”。聲明稱，“很明顯，談判的結果沒有達到歐洲議會規定的一項基本標準。在中國的強迫勞動問題上，歐委會只滿足於表面上的口惠而實不至。而不是像與越南簽訂的自由貿易協定那樣，至少堅持批准國際勞工組織重要公約的時間表。這是一個嚴重的缺陷。特別是歐洲議會最近才以壓倒性的多數要求得到更好的結果。”

聲明稱，“令人遺憾的是，歐委會和理事會輪值主席國（德國）甚至沒有試圖認真對待他們關於，恢復與美國的跨大西洋合作的意向聲明，以便為實際上應在這些聲明之後進行的磋商留出空間，而這正是拜登團隊所明確希望的”。他強調，“現在歐委會提出的協議，在歐洲議會沒有通過之前，都不是協議。在談判前，必須儘可能廣泛地就談判結果的利弊進行公開辯論”。