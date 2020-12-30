中國未禁強迫勞動 歐中投資協定掀反對聲浪

歐洲聯盟12月30日宣布與中國原則上達成全面投資協定，不過，這項協定卻因中國侵害人權，未實質承諾將批准禁止強迫勞動國際公約，未正式簽署前已掀起巨大反對聲浪。法國綠黨負責人表示，巴黎已經放棄了法國的榮譽。綠黨負責人致函馬克龍表示：只要中國對維吾爾族人實施暴力，歐洲就應該中止和中國的貿易談判。當記者問及中國商務部一名負責人時，他表示：中國的有關法律明確禁止強迫勞動。

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歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen ）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、輪值主席國德國總理默克爾（Angela Merkel）及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）30日與中國國家主席習近平舉行視訊會談，歐方會後宣布原則上完成談判。但這只是第一步，歐中接下來尚需時間確定協定最終內容，且須送歐洲議會表決同意。

目前協定具體內容尚待公布，但歐盟不具名官員29日透露，中方對市場開放、公平競爭和永續發展3點做出承諾，未來將開放歐商投資飛機製造、雲端服務、電動汽車、金融和醫療等行業，將是中國與第三國所簽“最具野心““”的協定。

但這項協定在歐洲議會傳出巨大反對聲音，甚至一度有歐盟成員國也表達疑慮。

歐洲議會近期曾通過決議，要求與中國的協議應該要有能夠充分符合禁止強迫勞動有關國際公約的條款。而法國外貿部長里斯特（Franck Riester）12月23日更表示，如果北京在新疆維吾爾人強迫勞動問題上沒有進展，巴黎不會支持歐盟談判達成的協議。

但歐盟官員29日釋出訊息指出，中國將在協定中承諾，為批准國際勞工組織（ILO）有關強迫勞動基本公約做出”持續而且持久“的努力。然而，歐盟也承認中國並未進一步承諾關於組織工會等事宜。

而30日歐中視訊會議後，歐洲理事會方面對此也簡短重覆表示，中國已做出承諾，將致力批准國際勞工組織有關強迫勞動的基本公約。

外界認為中國所謂的承諾其實含糊不清，歐盟在未得到中國進一步改善的更多承諾前急於簽署，除了未來將很難再向中國施加更多壓力外，更留下歐洲人權價值觀向商業妥協的形象。

法國歐洲議會議員格魯克茲曼（Raphaël Glucksmann）29日發文表示，中國給出空洞承諾，他將會反對這項協議；歐洲議會德國綠黨籍議員、對華關係小組副主席布迪克費爾(Reinhard Bütikofer)也發文，要求歐盟必須堅持中國確定批准國際勞工組織公約的明確時間表。

歐洲議會國際貿易委員會主席朗熱 （Bernd Lange ）30日發文指出，關於解決強迫勞動議題的討論並未結束，這僅僅是開始，似乎顯示歐洲議會不會輕放。

歐洲議會議員雅尼克-亞多（Yannick JADOT)強烈反對歐盟這種犬儒主義的做法。他表示，巴黎已經放棄了法國的榮譽；我們將在歐洲議會繼續抗爭，奪回真正的社會價值觀。

根據華盛頓智庫”全球政策中心“一份報告指出，在中國政府的強制勞動計畫下，中國西北部新疆地區有數十萬少數族裔勞工被迫手工摘取棉花。

外界呼籲北京承諾批准國際勞工組織的勞動基準保障核心條約，以禁止強迫勞動，並允許勞工組織工會。