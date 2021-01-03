挪威山體滑坡找到第6具遺體 國王夫婦和王儲現場探視

挪威警方1月3日表示，奧斯陸附近發生山體滑坡4天後，救援人員在廢墟中發現了第六具遺體，仍在積極尋找4名失蹤人員。周日早些時候，當局解釋說，他們正在山體滑坡造成的窪地搜尋。

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搜救行動負責人戈蘭-西弗森（Gøran Syversen）說，“我們有5個團隊同時工作。他們做的是一項非常困難的工作，並非沒有風險。儘管如此，我們的進展還是相當順利。”

消防隊負責人肯尼斯-萬根（Kenneth Wangen）說，我們正在搜索我們仍然相信可以找到生還者的地方”。他表示，搜尋範圍已經擴大。

挪威王室也動員起來。今天國王哈拉爾五世（Harald V）和宋雅王後（Sonja Haraldsen ）及王儲哈康（Crown Prince Haakon Magnus）都到現場與搜救人員見面。國王一家三口與搜救人員會面後，前往附近的傑德魯姆（Gjerdrum）教堂，為遇難者點燃蠟燭，與倖存者談話。據法新社報道，挪威國王看上去明顯很悲傷。他說：我很難找到話說，因為這絕對太可怕了。

12月30日周三凌晨，在挪威首都奧斯陸（Oslo）東北25公里的阿斯卡發生山體滑坡。10來座房子，31戶住所被掩埋，還有些房屋被拖移400米。上千人被撤離。救援工作4天來不間斷地進行。現在有人組織起來救助和收集受災家庭失散的寵物們。

周三清晨，搜救人員剛開始工作時，用直升機救出了多人。參加救援的尤恩-範-德-波文坎普（Jurn Van Der Bovenkamp）告訴TV2電視台：當時情況不明朗，我們只能立即行動，把最接近我們的人舉起來。

滑坡的土壤是一種存在於挪威和瑞典的特殊粘土，這種粘土會迅速液化和塌陷。但據挪威水和能源局（NVE）稱，該地區發生類似這樣的山體滑坡的可能性仍然很低。