2021德國大選年：德國將何去何從？

新年伊始，德國媒體紛紛觀望本國的未來。

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德國電視一台報道說，德國2021年有六個州選舉，還有國會大選。多個黨主席也將換人。2021年的德國將有很多方向變化。首先是基民盟將選舉新的黨主席。年初，萊法州和巴符州將舉行州選舉。綠黨想繼續擴大權力，擺脫在野黨的地位，最終打入總理府。而自民黨也想成為執政黨。兩黨能否如願，2021年很有看頭。其他黨派都不願意和選項黨聯盟。選項黨自身已陷入方向性戰鬥中。該黨黨內權力爭鬥的結局很可能對2021年的國會大選產生影響。

《時代》周報表示，默克爾的執政期今年將結束。毫無疑問，她譜寫了歷史。但不幸的是，她並沒有留下女權主義的遺產。

《明鏡》周刊發現，對德國銀行來說，2020年是個古怪的年頭。它們終於不是一個危機的罪魁禍首。但它們卻得背負新冠危機的苦果。危機使銀行2020年都實現不了它們預定的目標。企業破產潮的即將到來給銀行業2021年帶來恐懼。

《世界報》報道說，基民盟籍衛生部長施潘和基民盟籍北威州州長拉雪特共同推出了默克爾時代結束後的德國發展方案。他們建議建立數字部，並對經濟界“暫停負擔”。對16到18歲沒有得到畢業證書的年輕人，他們建議延長上學義務。