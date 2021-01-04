英國開始接種“阿斯利康-牛津”疫苗

現年82歲的布萊恩-平克（Brian Pinker）是英國接種國產疫苗阿斯利康牛津疫苗的第一人2021年1月4日

英國成為第一個為其人口接種英國實驗室阿斯利康公司和牛津大學生產的抗冠狀病毒Covid-19疫苗的國家。這款疫苗據說比其他疫苗更便宜和易儲存。

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82歲的英國人布萊恩-平克（Brian Pinker）周一在牛津大學丘吉爾醫院接受了這種 "英國國家"疫苗的注射，成為英國接種這款疫苗的第一人。他說："我很高興今天能被注射這種冠狀病毒疫苗，也非常自豪，因為它是在牛津發明的。"。

之前，英國去年12月初已批准並開始接種輝瑞-德國生物技術公司的疫苗，接種的人數已有100萬人。目前英國擁有52萬劑阿斯利康公司和牛津大學的疫苗，將可緩解疫苗短缺的情況。

英國當局已訂購了1億劑阿斯利康-牛津疫苗。據悉，這款疫苗比其競爭對手莫德納（Moderna）和輝瑞-生物技術（Pfizer-BioNTech）合產的疫苗更便宜、更容易儲存。因此，更適合開展大規模的免疫接種活動。

英國有超過7萬5000人死於冠狀病毒感染，是歐洲疫情最嚴重的國家之一。根據官方周日公布的數據，在24小時內，英國又有近5.5萬人的病毒檢測呈陽性。

印度昨天批准了阿斯利康-牛津疫苗在印度接種。印度的血清研究院是全球最大疫苗生產商，該研究院宣布未來幾周，將配送5-6千萬支這款疫苗。