歐洲藥管局對美國Moderna新冠病毒疫苗放行

歐洲藥品管理局(歐盟藥品評估機構)6日發表公報，為歐盟國家使用美國生物技術公司Moderna研發的新冠病毒疫苗放行。這是繼美德聯合開發的輝瑞/ BioNTech疫苗之後，歐盟各國可以使用的第二款疫苗。鑒於隨英國和南非變異病毒出現而更加緊張的疫情形勢，第二款疫苗上市應當是一個好消息。

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鑒於疫情形勢，各國的研發與接種疫苗狀態都處於一種與時間賽跑的狀態。為應急，歐盟此前在確認疫苗研製成功之前，就已經對多個研發中的疫苗發出不同數量訂單。歐洲藥管局12月21日對首款由美德兩國生物技術公司開發的輝瑞疫苗放行，各成員國隨即陸續啟動接種行動。但市場需求巨大，而劑量有限，各國都面對後續供不應求的局面。第二款疫苗上市，應當可以在一定程度上緩解這種局面。

根據藥管局6日發表的公報，對Moderna疫苗的許可有效期一年。各成員國可針對18歲以上成人接種。但該核准決定還需要歐盟委員會的正式批准。

與輝瑞疫苗一樣，Moderna 也屬於所謂 mARN類信使疫苗，也就是說需要注射兩劑。Moderna疫苗兩劑注射間隔時間比輝瑞疫苗稍長，為28天。但根據臨床試驗數據，這兩款疫苗在兩次接種後有效率都超過90%，分別為95% et 94,1%

在這兩款疫苗之外，歐盟也預定了英國與瑞典聯合研製的阿斯利康疫苗。英國境內已經對此疫苗放行，但歐洲藥管局尚未做出決定。該機構上周曾表示，阿斯利康疫苗不會在一月份獲得放行。但英國與南非變異體病毒的出現，使得各國疫情擴散形勢更加嚴峻，藥管局是否會加速驗證步伐尚未可知。藥管局這一次也是在成員國壓力下，將原定12日舉行的鑒定會議提前在4日舉行，才在6日最終做出決定。

歐盟疫苗訂單中還有法國賽諾菲藥廠的疫苗。但賽諾菲藥廠12月初宣布研發出現延遲，這無疑對歐盟的疫苗供需鏈造成一定影響，因為賽諾菲疫苗占歐盟訂單達40%。德國一些專家因此也對法國推動歐盟訂購賽諾菲疫苗頗有微辭。

根據目前咨訊，這些疫苗的主要功效在於防止出現新冠肺炎重症，專家對現有疫苗是否也能有效阻止疫情傳播尚沒有把握。也就是說接種疫苗與否，大家還需要繼續遵守現行的戴口罩、勤洗手等防疫措施。