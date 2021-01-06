英國單日1041人病故 連續2天確診破6萬

英國的新冠變種病毒疫情延燒，6日有1041人病故，是去年4月以來最高紀錄，並有6萬2322人確診，繼5日之後再度突破6萬人。

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英國從去年12月29日單日確診數首次突破5萬人後，數字就不曾降低於5萬以下，連續7天確診破5萬人，5日首度突破6萬人之後，6日又刷新5日紀錄，有6萬2322人確診。

另外，英國6日新增1041人於確診感染28天內不治，是去年4月以來單日病故人數首次破千。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）雖然已經宣布英格蘭地區開始第3度封城，但封城帶來的效果恐怕還需要一段時間才能展現。

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）對下議院表示，政府若不實施第3度封城，醫療衛生體系恐怕承受過大壓力，醫師必須被迫採取配給制。英國目前共有3萬74名確診病患住院。

他表示，若不採取行動，英國恐怕會面臨世界上其他地方正在面臨的情況，醫院充斥病患，“醫師必須選擇誰能接受治療，誰必須被拒絕。”

下議院6日以視訊方式辯論，將表決是否將第3度封城令立法。約翰遜對議會表示，新變種病毒導致“確診病例達到前所未見的數量”，政府別無選擇，只能重回全區封鎖。

約翰遜也表示，表決內容能讓封城令實施至3月31日，“但不代表會全面封城到那時候，而是能讓各區域透過穩定、受控、有證據支持的決定逐步解封。”

但他在回答議員詢問時表示，他曾說2月中旬能夠開始解封，只是“謹慎的假設”。