歐洲議會要求Covid疫苗合同更透明

歐洲議會要求歐盟委員會提高抗Covid-19病毒疫苗合同的透明度。

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就舉世矚目的抗Covid-19病毒疫苗的研發與上市，歐洲議員們數月來一直要求歐盟委員會提高與研發機構簽署的抗Covid-19病毒疫苗合同的透明度。就此，歐盟負責疫苗合同的首次談判代表Sandra Gallina周二在聽證會上接受了歐洲議員們提問。歐洲議會還曾爭取到45分鐘，在歐盟委員會查閱相關合同細節。

雖然歐盟委員會接受了歐洲議會的一項要求，允許一些人在一間屋子裡查閱疫苗合同的細節，但歐洲議會環境ˎ 公共衛生與食品安全委員會主席帕斯卡爾•康範（Pascal Canfin）指出，相關合同的透明度極其有限。

據本台RFI特派記者Anastasia Becchio周三（2021年1月13日）發自布魯塞爾的報道，45分鐘的時間，在歐盟委員會的一個閱覽室中，查閱60頁的疫苗合同文件，不許攜帶手機，但可以做筆錄。為此，歐洲議會環境ˎ 公共衛生與食品安全委員會主席Pascal Canfin事前還簽署了一份保密協議。如今，還有許多疑問沒有解答，許多關鍵性的段落被黑色的粗筆覆蓋了，無法閱讀。這些被遮掩的內容包括價格ˎ 法律責任條款以及歐洲議會想要知道的疫苗產地。

法廣存檔圖片：歐洲議會環境ˎ 公共衛生與食品安全委員會主席帕斯卡爾•康範。 Image d'archive RFI: Pascal Canfin - Euro-député - le président de la Commission de l’Environnement, de la Santé publique et de la Sécurité alimentaire © RFI 法廣

上個月，一名比利時內閣成員對外透露了歐盟委員會談判的疫苗價格，就此，引發了提高透明度的討論。歐洲議會環境ˎ 公共衛生與食品安全委員會主席認為，需要談判降價，因為疫苗的成本是固定的。首批疫苗成本昂貴，之後的成本價格很低。價格不變缺乏邏輯，未來的新訂單應該降價。

目前僅有CureVac疫苗的合同可以查閱，其它抗Covid-19病毒疫苗的研發機構尚未不同意。