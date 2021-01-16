挪威13名老人接種新冠疫苗死亡 當局修正接種建議

《今日挪威》報道，挪威藥品管理局表示，有13名老人接種輝瑞新冠疫苗之後死亡，挪威藥品管理局和國家公共衛生研究所共同評估輝瑞疫苗的副作用。同時此外，當局也表示，疫苗接種活動仍在繼續，迄今為止，疫苗還是唯一針對冠狀病毒的療法。

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據《今日挪威》報道，挪威老人院接種活動以來出現23例接種新冠疫苗後死亡事件。截至目前，有13例已經過核驗。挪威藥品管理局和國家公共衛生研究所共同對死亡報告進行審查，同時挪威國家公共衛生研究所已經對新冠疫苗接種指南進行更新，對於身體虛弱的老年人接種新冠疫苗提供了新的要求和建議。

挪威藥品管理局首席醫師西格德（Sigurd Hortemo）指出，報告顯示，mRNA（信使核糖核酸）疫苗常見的副作用（例如發燒、噁心等）可能是導致這些體弱老人死亡的原因。西格德在14日舉辦的新冠疫苗網絡研討會上表示，疫苗的風險非常小，只有在少數情況下，尤其是針對那些健康狀況不佳的老年人，副作用可能會導致老年人病情加重。“如果你身體虛弱，就不應該接種新冠疫苗。”

挪威藥品管理局發言人斯坦納·麥德森(Steinar Madsen)表示：“我們既不驚慌也不擔心，因為這些病例很少見，發生在患有非常嚴重疾病的非常脆弱的患者中”