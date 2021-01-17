歐盟和拜登候任國家安全顧問呼呼立即釋放納瓦爾尼

歐洲理事會主席夏爾·米歇爾和拜登候任國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)17日呼籲立即釋放在機場遭拘捕的俄羅斯反對派人士納瓦爾尼。

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歐洲理事會主席夏爾·米歇爾（Charles Michel）17日表示：抓捕納瓦爾尼是不能令人接受的，他要立即釋放他。拜登候任國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)17日表示：“克里姆林宮對納瓦尼先生的襲擊不僅侵犯了人權，而且還侮辱了希望表達自己聲音的俄羅斯人民；而對他的生命進行這種醜聞襲擊的肇事者必須追究責任。蘇利文呼籲立即釋放納爾瓦尼。

1月17日晚，俄羅斯反對派人物納瓦爾尼抵達莫斯科後被捕。警察在海關處將納瓦爾尼和他的妻子留了下來，隨後，警方和納瓦爾尼溝通了一番。交涉一番後，納瓦爾尼和妻子吻別，隨後，納瓦爾尼跟隨警方離去。