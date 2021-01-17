英媒：拜登計畫就任後訪英 修補與約翰遜的關係

《電訊報》報導，拜登（Joe Biden）計畫就任美國總統後，選擇英國為北美洲以外第一個出訪地，並認為他應該與英國首相約翰遜修補關係。親近拜登的消息人士表示，拜登決定放下過去與約翰遜（Boris Johnson）因為脫歐而產生的歧見。英國官員表示，預料英國會是拜登出訪的首站之一，這也將是約翰遜重大的外交勝利。

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2016年特朗普（Donald Trump）贏得總統大選時，英國同時公投通過脫歐。時任總統奧巴馬都不諱言，他們希望脫歐公投是另一個結果。

拜登不僅反對脫歐，而且對愛爾蘭血統相當自豪的拜登去年曾多次警告，甚至直接對約翰遜放話表示，為北愛爾蘭帶來和平的耶穌受難節協議（Good Friday Agreement）不能成為“脫歐的犧牲品”。

不過，拜登友人表示：“約翰遜是保守黨，拜登是溫和派（民主黨），我認為他們可以處得來。拜登認為他們肩負世界的命運，所以他希望克服政治歧見。”

“我認為比起特朗普，約翰遜應該跟拜登更有共鳴。約翰遜似乎和特朗普挺合得來，但我不知道實際上是否如此。”

拜登將於20日宣誓就職，而英國今年6月將主辦七大工業國集團（G7）高峰會。這將是拜登就任美國總統後，七大工業國集團G7第一次面對面的會議，可能成為拜登訪英的契機。

《電訊報》表示，據知英國外相拉布（Dominic Raab）希望能在未來數周內訪美。英國駐美大使皮爾斯（Dame Karen Pierce）將代表出席拜登的就職典禮。

拜登就職後的首先任務將是控制疫情，因此在夏天之前應該不會出訪歐洲。消息人士表示：“我不認為他會在七大工業國集團G7高峰會之前出訪，除了有可能訪問加拿大。”

除了6月的高峰會之外，拜登預料今年秋天還有可能2度訪問英國，出席在英國蘇格蘭最大的城市格拉斯哥（Glasgow）舉辦的聯合國氣候變遷會議。