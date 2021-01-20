面對Covid-19變種 德國更新防疫措施

世界多國出現傳染力更強的Covid-19病毒變種。德國尊重人心所向，強化抗疫措施。

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在歐洲，德國面對Covid-19病毒在世界多國出現更具傳染力的新變種，柏林當局經過討論，決定加強和延長當前的防控措施。

據本台RFI記者Delphine Nerbollier周三（2021年1月20日）發自柏林報導，德國政府加強戰疫措施的決定符合人心所向，當局呼籲民眾面對Covid-19疫情的變化，不要泄氣。在二月中旬之前需要遵守的具體限制措施包括：家庭成員之外，最多接觸一名外人；學校和非生活必需的商店都繼續閉門謝客；在兩個月內儘可能地實施遠程工作。

德國增加公交車輛次數

為了降低因乘坐公共交通工具而造成感染的機率，德國當局決定增加公車和火車的次數。

德國對戴口罩有新要求

德國不再推薦民眾戴布口罩。柏林要求德國民眾在公共交通系統內ˎ 商店和工作場所只能戴外科手術口罩或FFP2口罩。

法廣存檔圖片：德國面對Covid-19病毒在世界多國出現更具傳染力的新變種，政府要求民眾在公交系統內只能戴外科手術口罩或FFP2口罩。 Image d'archive RFI: Face aux risques liés à plusieurs nouveaux variants du Covid-19, les Allemands devront désormais porter soit un masque chirurgical, soit un masque FFP2. © REUTERS - FABRIZIO BENSCH 路透社

德國沒有全面推行宵禁

除巴伐利亞州（Bavière）和巴登-符騰堡州（Bade-Wurtemberg）之外，德國沒有全面實施宵禁措施。

德國期待發病率降低

德國政府的目標是要把發病率從目前的每10萬人有131例，降至每10萬人不超50例。