葡萄牙總統大選 現總統連任應無懸念 但極右翼或崛起

葡萄牙今天1月24日在疫情中舉行總統大選。選民在嚴格的衛生措施下投票選舉下屆總統。民調顯示現任總統連任應該沒問題，但極右翼政黨可能崛起或將改變該國政治版面。

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法新社說，現任總統，溫和保守派總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）很可能獲得連任。因為幾乎所有民調都預測德索薩將無懸念地在第一輪投票中過關。

懸念集中在極右翼人安德烈-文圖拉（André Ventura）的得票比分上，他可能一鳴驚人，超過前社會黨議員安娜-戈麥斯（Ana Gomes），獲得第二名。

葡萄牙這次總統大選的另一個大問題是1千 080萬登記選民的投票率。因為葡萄牙為了遏制冠狀病毒Covid-19的爆發，在過去10天進入第二次全面封鎖禁足。所以，有多少選民否會去投票，是個懸念。

繼商店和餐館之後，葡萄牙政府不得不關閉學校兩周，而昨天周六，該國再次刷新單日感染和死亡記錄，使疫情開始以來的總死亡人數突破1萬人的門檻。葡萄牙在應對第一波冠狀病毒疫情時，取得好成績，令歐洲刮目相看。但第二波疫情的到來，特別是傳染力更強的英國變種，令葡萄牙面臨考驗。該國有很多英國人生活工作往來於兩國之間。