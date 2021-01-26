德總理批中國與世衛初期隱匿疫情

新型冠狀病毒疫情至今造成200多萬人喪生，各種防疫措施讓民眾生活不便，德國總理默克爾26日在世界經濟論壇批評中國與世界衛生組織在爆發初期隱匿疫情，呼籲應記取教訓。

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德國總理默克爾（Angela Merkel）透過視訊在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）演講時表示，新冠改變了世界，由病毒從中國武漢散布到世界各地可觀察到全球化。這次瘟疫是百年一見的災難，不僅讓社會表現抵抗力，也暴露出社會的弱點。

1月25日，中國國家主席習近平才在同一場合再三強調支持多邊主義，默克爾演講時也指出多邊主義的重要性。

不過默克爾說，多邊主義不僅是合作，而是透明的合作，“坦白說，疫情一開始在中國爆發、以及世界衛生組織（WHO）傳遞疫情的資訊透明度可能不夠”。

默克爾強調，這樣說並非強調錯過了什麼，而是大家應記取教訓，她對世衛如今派遣專家小組到中國調查病毒源頭表示肯定。

去年5月，德國即呼籲中國讓世衛到武漢調查病毒源頭，當時外長馬斯（Heiko Maas）表示“中國可藉機證明自己處理病毒到底有多透明”。

德國關閉商店和學校已1個多月，疫情卻無顯著緩和跡象，默克爾26日也反省說德國的決策過程經常太官僚、拖太久，動作可以再更快，“這部分我們得補救”。

根據世界衛生組織統計，新冠全球的確診人數逼近1億人，造成212萬7000人喪生。