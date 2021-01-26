賽諾菲替競爭對手裝瓶 年底向歐洲提供1億劑疫苗

法國醫藥巨頭賽諾菲總幹事保羅·哈德遜 (Paul Hudson)1月26日向《費加羅報》證實，從2021年7月開始，賽諾菲在法蘭克福分廠將替輝瑞/拜恩泰科（BioNTech）完成新冠疫苗裝瓶工作。以此年底前，將向歐洲當然包括法國市場提供1億劑新冠疫苗。

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輝瑞疫苗延遲交貨，歐盟委員會主席馮德萊恩26日在虛擬達沃斯峰會上表示：歐洲已經投資數十億歐元研發了首批疫苗，疫苗應成為全球公共產品，我們希望相關公司能夠堅守承諾。

賽諾菲研發的兩款新冠疫苗的早期臨床試驗無法產生足夠的免疫效果，25日剛剛宣布停止兩款疫苗項目的研發工作。第二天，總幹事就宣布和競爭對手合作，願意成為輝瑞/拜恩泰科（BioNTech）疫苗廠商的分包商。

在接受《費加羅報》專訪時，賽諾菲總幹事保羅·哈德遜表示：裝瓶工作設在法蘭克福分廠，這與德國拜恩泰科（BioNTech）離得不遠，這將更有利於疫苗生產的最後一環節-裝瓶工作。

他還表示，參與其他制藥廠商的新冠疫苗生產不會影響新一代流感疫苗的研製工作。

1月22日，法國製藥巨頭賽諾菲集團曾經承認，正在對臨時執行其他疫苗製造商某些生產步驟的可行性進行內部評估。

美德合作疫苗暫時減少對歐洲交付量的前提下，賽諾菲替競爭對手裝瓶，強強聯手恐怕是歐洲尋找出的另一個出路。