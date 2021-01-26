G7譴責因政治原因拘押納瓦爾尼

七大工業國集團一致譴責出於政治原因對納瓦爾尼的拘留。聲明表示：工業七強“對在周六拘留數千名和平抗議者和記者感到極為關切”，並要求將他們釋放。聲明表示：：“警察對每個人發表意見的權利進行暴力鎮壓是不可接受的”。 “這些事件證實了縮小俄羅斯反對派、民間社會、人權捍衛者和獨立聲音。而且這種趨勢還在加強。

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美國總統拜登（Joe Biden）還對納瓦爾尼（Alexei Navalny）“中毒”表示擔憂。納瓦爾尼（Alexei Navalny）在德國康復5個月後於1月17日返回俄羅斯，並在過境處被莫斯科當局逮捕。拜登對俄羅斯安全部隊對待和平示威者的方式表示擔憂。

1月23日晚間，在俄羅斯全國上下舉行的支持被關押的反對派人士納瓦爾尼的示威活動中，俄羅斯警方拘留了至少三千人，其中也包括一名政客。僅在莫斯科就有一千多人被捕。

納瓦爾尼的妻子尤利婭（Yulia Navalnaya）在Instagram發帖，稱她也被警方逮捕拘留。她當天也參加了莫斯科的示威活動。

23日，俄羅斯全國上下共有約90場抗議活動，其中包括在首都莫斯科的集會。 儘管警方之前警告這些集會是非法的，並將"立即予以鎮壓"，但仍有示威者舉行抗議活動。

因遭神經毒劑毒害而險些喪命的納瓦爾尼於1月17日從德國返回俄羅斯時被捕。 俄羅斯方面稱，他因違反了2014年欺詐罪的緩刑條件而被判收押30天候審。

44歲的納瓦爾尼表示，這些指控出於政治動機。 美國、歐盟、法國和加拿大已敦促俄羅斯當局釋放這位反對派。歐盟也因此對俄羅斯實施了制裁。

根據非政府組織OVD Info統計，全國有3900抗議者被拘留。

七大工業國集團26日在一份聲明中表示：“我們將繼續密切關注俄羅斯對國際社會呼籲釋放納瓦爾尼將做出何種反應。我們抗議俄羅斯方面任意拘留抗議者和記者；呼籲對納瓦爾尼中毒進行刑事調查。”