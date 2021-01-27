歐盟與英國疫苗廠商阿斯特捷利康發生疫苗供應爭執

歐洲聯盟近日與英國疫苗廠商阿斯特捷利康發生疫苗供應爭執， 阿斯特捷利康表示供貨量將減少高達60%， 引發歐盟強烈不滿。歐洲聯盟要求藥廠和疫苗廠商需承擔其道義、社會和契約責任，歐盟拒絕疫苗先簽先得的邏輯。

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中央社報道，歐洲聯盟近日與英國疫苗廠商阿斯特捷利康出現疫苗供應爭執，歐盟去年已付高額預付款，1月27日嚴厲要求履行疫苗供應承 諾，並拒絕阿斯特捷利康與英國「先簽先得」的邏輯。 歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯召開記者會，表示藥廠和疫苗廠商需承擔其道義、社會和契約責任，歐盟拒絕疫苗先簽先得的邏輯。

阿斯特捷利康原本預計在今年 3月底前對27個歐盟國共供貨約8000萬劑，但後來阿斯特捷利康表示供貨量將減少高達60%，降為3100萬劑。

上周阿斯特捷利康搶先通知歐盟，由於一個生產基地產量下降，即使疫苗取得核准後，「初期供給數量會低於預期」。

阿斯特捷利康執行長索利歐26日接受採訪時，指阿斯特捷利康與英國簽訂的合約比 歐盟早了3個月，似乎意指先簽先得，此舉引發歐盟強 烈不滿，意大利及拉脫維亞更表示，如果不能兌現按時供應疫苗的承諾，可能會控告其違約。。

歐盟去年8月與阿斯特捷利康敲定協議，當時支付3億3600萬歐元預付款，取得3億劑 疫苗和加購1億劑疫苗的選擇權，以確保阿斯特捷利康 疫苗一旦通過歐盟藥品管理局（EMA）核准就需履行合 約全力交貨。