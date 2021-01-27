英國變種病毒侵入70國 全球單日約1.8萬人病故

世界衛生組織27日表示，率先在英國發現的新冠變種病毒現已擴散至70個國家。目前全球疫情持續發燒，過去24小時共約1萬8000人染疫病故，創下紀錄新高。

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世界衛生組織（WHO）27日表示，率先在英國發現、傳染力更高的新冠變種病毒，現已擴散至70個國家，比一個星期前前多出10國。

世衛組織也說，過去這個星期，由南非率先發現的另一種新冠變種病毒又擴散進入8個國家，目前已在31國出現；而在巴西發現的變種病毒則已傳入8個國家。

根據法新社依官方數據統計結果，26日共有1萬8109人因新冠疫情死亡。

此外，1月20日至26日，全球病故人數共10萬1366人，平均一天就有1萬4000多人病故。這也是疫情爆發以來，全球死亡人數最多的7天。