英國令來自22高風險國家入境者須隔離入住防疫旅館

英國政府規定：無論是英國人或擁有英國居留證者，只要他來自一項“紅名單”的22個國家，都必須先入住專用防疫旅館，進行隔離；這22個國家遭到變種新冠病毒的肆虐。

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根據費加羅報報道，這種“中國式”或“澳大利亞式” 的防疫措施，是在英國死於新冠病毒人數打破100,000人兇險大關後的翌日宣布。英國政府加強了它先前已實施的新冠病毒PCR陰檢以及10天防疫隔離措施。政府現今規定：無論是英國人或是有英國居留證者，只要是來自一個“紅名單”上的22個國家者，都必須先入住政府指定的旅館內進行這種防疫隔離；這22個國家慘遭變種新冠病毒肆虐。其中，包括南美許多國家、南非或葡萄牙等國家。英國已禁止非英國人或無居留證者入境。英國首相約翰遜告訴下議院說：“我們將要求所有抵達英國者，不能拒絕進入政府指定的住宿處（例如旅館）進行十天的自我防疫隔離，無一人可例外。這項旅館自我隔離的費用將由他們自己承擔，住宿加上每日三餐膳食費用最高可達1,500英鎊（也就是1,700歐元）。

英國這項要求所有入境者必須入住旅館的隔離防疫作法，還比不上某些政府成員之前打算做的或反對黨所要求措施的程度。英國內政部長普里蒂·帕特爾（Priti Patel）甚至呼籲完全關閉邊界。 她堅持說：“很明顯，每天仍有太多人進出我們的國家。” 因此英國也將加強管制出境。從現在起，那些希望出境英國者，必須能提出“例外理由”的證明。 英國旅遊業對一些導致業務更加下沉的政府措施唉聲嘆息。