匈牙利批准中國研發的新冠疫苗 為歐盟首例

匈牙利1月29日正式批准使用中國國藥集團（Sinopharm）研發的新冠肺炎疫苗，成為第一個批准中國疫苗的歐盟國家。此前，匈牙利也是第一個購買俄羅斯衛星5號疫苗（Sputnik V）的歐盟國家。

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匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）當天稍早在接受採訪時表示，有關購買中國疫苗的協議可能很快就會敲定。他稱，自己會選擇中國疫苗，因為最相信中國疫苗。歐爾班還稱，匈牙利政府也在密切關注鄰國塞爾維亞大規模接種疫苗的情況。本月18日晚，塞爾維亞藥品和醫療器械局批准使用中國國藥集團生產的新冠疫苗。截至20日，塞爾維亞新冠疫苗預約接種網站登記人數已超過43萬。

匈牙利首席醫療官穆勒（Cecília Müller）同日在簡報會上說，這項決定是在政府頒布一項法令之後作出的。該法令允許自動批准已經在國外至少用於100萬人的疫苗。中國一直在大力推銷中方研製的兩種新冠疫苗，分別由中國國藥集團和北京科興生物公司（SinoVac）生產。這兩家公司生產的數百萬劑疫苗正運往世界各地的發展中國家，特別是向亞洲和拉丁美洲出口。

歐盟國家迄今為止幾乎完全依靠輝瑞（Pfizer）公司生產的新冠疫苗，在疫苗接種方面也遠遠落後於英國、美國和部分發展中國家。正如上文提到，匈牙利較早前也批准了俄羅斯衛星5號疫苗。匈牙利已訂購了可供100萬人接種的該疫苗，這個數字相當於其人口的略超過十分之一。

匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）表示，從中國國藥集團進口的疫苗足以為250萬人接種，約佔該國人口的四分之一，預計將在未來四個月內分四批交付。但匈牙利醫學會（MOK）警告說，該國政府應繼續 “以透明的方式遵循藥品安全規則，只有在尊重歐洲藥品管理局規則的審查後，才批准產品上市”。

當被問及是否已完成相應的研究後才批准中國疫苗時，匈牙利國家藥學與營養研究所（OGYEI）回應指，決定批准因為該疫苗符合政府法令中的條件，該機構將繼續跟蹤疫苗的相關情況。匈牙利國家公共衛生中心也將對每批疫苗進行檢測，OGYEI並補充說，全球已有1600萬人安全接種了中國國藥集團的新冠疫苗。

據了解，在擁有近1000萬人口的匈牙利，至今已有364909人感染新冠肺，12374人死亡。匈牙利政府已將限制措施延長至3月1日，包括晚上8點採取的宵禁措施。