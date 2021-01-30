葡萄牙通過法律 成為歐盟第4個安樂死合法化國家

葡萄牙議會周五以多數票通過了一項授權 "醫療輔助死亡 "的法律，該法生效後，這個天主教國家將成為繼比荷盧三國之後，歐盟第四個安樂死合法化的國家。

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葡萄牙議會以136票贊成、78票反對、4票棄權獲得通過這個法案。贊成的有左翼社會黨多數議員，中右翼社民黨某些議員，包括右翼反對派領袖魯伊-里奧，極左集團和動物黨PAN議員。

這項法律合並了之前通過的一些不同的提案，規定只有居住在葡萄牙的該國成年人，在自己 "受到不可逆轉的傷害"或患有 "不治之症"，而且處於極端痛苦的情況下，才可求助醫療輔助死亡。

如果患者被懷疑是否有能力做出"自由和清醒"的選擇，那麼，臨終者的安樂死要求需要經過多名醫生和一名精神科醫生的驗證和批准。

在安樂死實施前的最後關頭，患者的醫生必須在證人的見證下，最後一次確認患者願意結束自己的生命。

對於實施安樂死的地方，該法規定，只要能提供 "適當的臨床條件和舒適度"，可在國家衛生服務設施或 "病人選擇 "的任何其他地方進行。

經議會通過後，這個法案將提交給保守派總統馬塞洛-雷貝洛-德索薩。他可以頒布這項法律，也可以將其交給憲法法院進行分析，還可以否決。他如果否決，眾議員可以通過第二次投票，對總統的否決進行否決。

葡萄牙總統馬塞洛-雷貝洛-德索薩剛在1月24日獲選連任。這名虔誠的天主教徒，至今避免在這個問題上採取公開立場。

但是天主教會則立即在主教會議聲明中對議會通過這項醫療輔助死亡法表示憤慨，指出這是一項代表 "前所未有的倒退 "的法律。

"葡萄牙天主教醫生協會"也反對該法。他們說，“醫生不是死亡代理人”，呼籲總統否決該法。稱，應該避免讓“葡萄牙躋身已批准安樂死的少數 "可鄙國家之列"。