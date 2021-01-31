德國衛生部長對俄國和中國疫苗持開放態度

據德國電視一台報道，德國衛生部長斯潘對俄國和中國的疫苗持開放態度。

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在德國聯邦和各州疫苗峰會即將召開前，德國衛生部長施潘（Jens Spahn）對俄羅斯和中國疫苗持開放態度。他表示，在德國使用俄羅斯和中國疫苗，不存在根本性障礙。施潘向《周日法蘭克福彙報》表示，關鍵的是，疫苗必須根據歐洲法律獲得正常許可。施潘還說，如果一種疫苗安全有效，無論其生產國在哪裡，它都可以幫助人們抵抗病毒。

德國目前處於疫苗短缺狀況。德國Biontech和美國輝瑞公司研製的疫苗以及其他已獲許可的疫苗目前在歐洲和德國都缺貨，而德國把疫苗分配一事讓歐盟來處理，也受到爭議。

俄羅斯宣布，將在第二季度向歐盟提供1億計Sputnik V疫苗。這將使5000萬人能接種疫苗。該疫苗許可申請已提交歐洲藥品管理局。但施潘沒有有透露，俄羅斯和中國的疫苗是否在即將舉行的疫苗峰會上也將談及。

製藥業代表，行業聯合會和歐盟都將參與該峰會。政界和聯合會在峰會前呼籲，制定清晰的接種疫苗行程表，確定哪些群體應優先接種疫苗以及哪些疫苗可供使用。

巴州州長索德爾在《奧格斯堡彙報》呼籲，提高疫苗接種透明度和可靠的接種疫苗計畫。他說，“人們現在一點都不清楚是怎麼回事。”雖然物流還在運作，但人們卻無法接種疫苗。因此，人們需要一個可靠的有關隨後數周和數月的疫苗供貨時間表。“從長遠來看，接種疫苗說來就來，說沒就沒，是行不通的。”

德國新冠感染現在雖然有所下降，但默克爾總理表示，若要談鬆動防疫管控，尚為時太早。

根據柏林羅伯特科赫研究所周日公布的數據，德國單日感染仍然超過上萬人，為11192人，總計感染人數達2216363人，病亡人數達56945人。