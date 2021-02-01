新冠疫苗接種：馬克龍要求歐洲人“有更高的效率”

周一，與塞爾維亞總統武契奇並肩站立的法國總統馬克龍要求歐洲人在新冠疫苗接種上“有更高的效率”，前進得更快。

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馬克龍說，“我們正在進行的，是一場抗擊病毒的速度競賽（...），我們歐洲人必須在這一問題上更加有效率。我知道，這也是德國總理默克爾和歐盟委員會主席馮德萊恩的意願。”

馬克龍補充說：“在未來幾周和幾個月內，我們將繼續加速行動，以便在這個問題上前進得更快。”

塞爾維亞不是歐盟成員國，它非常小心的經營着和莫斯科以及和北京的關係，塞爾維亞已經開始使用中國國藥疫苗開展大規模的疫苗接種運動，塞爾維亞有人口700萬，已經收到了一百萬劑中國國藥疫苗。另外，塞爾維亞也已經批准了俄羅斯的Sputnik V疫苗和輝瑞/BioNTech疫苗。

到6月底，可能有大約2億歐洲人接種疫苗

就新冠疫苗，歐盟目前已與疫苗製造商簽署了六份合同。 其中三種疫苗已經獲得了批准，但生產延誤的情況嚴重。

歐盟委員會是以27個成員國的名義和疫苗商進行談判的；歐盟委員會已預先訂購了約22億劑，然後由各國來完成訂單和配送。

截至2月1日，歐盟已收到1850萬劑，其中輝瑞提供了1760萬劑，莫德納提供了85.4萬劑。總體來說，二十七國的歐盟，平均每100人中有2.4個人注射了疫苗，不過，各國之間存在着巨大的差異。

歐盟希望在第一季度能收到1億劑疫苗，然後在第二季度能收到至少3億劑疫苗，也就是說，到6月底，可能有大約2億歐洲人接種了疫苗。