Covid-19 : 葡萄牙獲德國幫助對抗疫情

葡萄牙已有上萬醫護人員因感染Covid-19病毒無法工作，柏林為此予以人力與物資援助。德國軍醫隊預計周三抵達里斯本。

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面對Covid-19疫情惡化，葡萄牙預計收到首批來自歐盟國家的抗疫援助，由柏林提供。布魯塞爾表示，如果里斯本需要，就將予以幫助。

據本台RFI記者Marie-Line Darcy周三（2021年2月3日）發自里斯本（Lisbonne）消息，葡萄牙當局更樂意的表達方式為“在互惠框架內與歐洲夥伴的協作。”

然而，葡萄牙醫院的接待能力已經100%或接近100%飽和，醫務人員一個月以來一直忙於戰疫，里斯本無路可退。德國開始在人力與物資上提供支援。首先，德國軍醫隊預計周三抵達葡萄牙首都。這次隊伍由26名急救領域專業人士組成，他們帶着專業知識與裝備來到葡萄牙首都。

法廣存檔圖片：德國軍醫隊出發前往葡萄牙參加里斯本戰疫 攝於2021年2月3日 Image d'archive RFI : Covid-19: une aide médicale allemande embarque à destination du Portugal, submergé par la pandémie, à bord d'un appareil de la Bundeswehr, le 3 février 2021. © REUTERS - FABIAN BIMMER 路透社

葡萄牙上萬醫護人員確診

奧地利ˎ 盧森堡和西班牙也都願意伸出援手，包括接待患者。里斯本承認尤其缺乏專業人士，葡萄牙當前有近1萬1千名醫護人員，尤其是護士，遭病毒感染，無法工作。

葡萄牙自2021年1月15日以來就已封城，計畫至少延長至2月14日。不過，近日出現了一線曙光，確診人數已經連續五天減少。但在葡萄牙，人們如今對Sars-cov-2及其變種卷土從來保持着警惕。