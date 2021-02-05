德國強烈抗議俄方驅逐其外交官

俄羅斯驅逐了3名德國、波蘭和瑞典的歐洲外交官之後，德國做出的強烈的回應。德國總理默克爾表示：驅逐德國外交官是毫無道理的。默克爾表示：驅逐外交官顯示了俄羅斯目前正在發生的的事情與法治國家關係不大。

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法國總統馬克龍在和默克爾舉行的記者招待會上表示：法國堅定地站在德國一邊；並以最強音譴責驅逐德國外交官的做法。德國外交部長馬斯（Heiko Maas）也強烈譴責驅逐歐洲外交官的做法，並威脅要進行報復。

德國外長表示：“俄羅斯決定驅逐包括歐盟駐德國大使在內的幾名外交官，這絕對沒有道理，這種做法進一步損害了與歐洲的關係。馬斯表示：“這名德國外交官僅是根據《維也納外交關係公約》履行其職責，以法律手段獲取有關當地局勢發展的信息”。

德國外長表示：“如果俄羅斯聯邦不重新考慮這一措施，我們不會沒有回應的。

被驅逐的三名外交官分別屬於瑞典、波蘭駐聖彼得堡領事館和德國駐俄使館。2月5日晚俄羅斯外交部在其網站發布消息，將來自瑞典，波蘭和德國的三名外交官列為不受歡迎的人，並要求三人儘快離開俄羅斯。

俄羅斯驅逐德國、波蘭、瑞典外交官

俄國周五驅逐了德國、波蘭、瑞典外交官，理由是他們曾在莫斯科和聖彼得堡參與聲援反對派意見領袖納瓦爾尼（Aleksej Navalnyj）的遊行。俄國外交部表示：他們的行為是不可接受的，與外交地位不符”。俄方沒有宣布驅逐了幾名外交官。柏林為此召見了俄國駐德大使。

瑞典外交部對此表示，觀察駐在國的政治發展是外交官的重要任務，對這次遊行進行觀察是外交官職責。

《瑞典晚報》（Alftonbladet）報導，目前外交部已證實外交官遭到驅逐的消息，但尚未掌握遊行的細節與何時必須出境的訊息。

瑞典外交部長林德（Ann Linde）本周稍早才結束拜訪莫斯科的行程。林德此行以歐洲安全與合作組織（OSCE）主席國的代表身分出訪，討論包括女性議題、和平安全議題，並針對組織境內，在烏克蘭、白俄羅斯的衝突問題。

林德也對俄羅斯對和平集會以及新聞工作者的暴力等提出批評，並呼籲莫斯科釋放納瓦爾尼。