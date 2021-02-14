科索沃2021立法選舉 翻開歷史新頁？

科索沃周日進行2021年立法選舉的投票活動，預計新一代政治家將在本次立法選舉後登上歷史舞台。

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本台RFI周日（2021年2月14日）刊出法文網記者Jean-Arnault Dérens發自普里什蒂納（Pristina）的長篇報導，圍繞當天舉行的2021年科索沃立法選舉展開。在此予以着重介紹。

這篇報導說，科索沃自周六早上起一直在降雪。當地民眾周日進行立法選舉的投票，預計新生代將在此後登上科索沃舞台，自決黨人（Vetëvendosje）將贏得勝利，而原游擊隊-科索沃解放軍（UÇK）的指揮官們則將就此成為歷史。

民調認為，自決黨人在本次立法選舉中處於領先位置。其黨魁庫爾蒂（Albin Kurti）與共和國代總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）結盟，體現的是變革的希望，得到市民ˎ 青年和海外選民的支持。

科索沃自決黨承諾反貪反私有化

準備把票投給自決黨的選民，被其反貪和反私有化承諾所吸引。而傳統的科索沃民主黨，其領導人包括前游擊隊領袖ˎ 科索沃前總統哈希姆·塔奇（Hashim Thaçi）自去年11月以來，因被控戰爭罪和危害人類罪正在等待海牙特別法庭的審判。選民們也對科索沃每六個月就換一個政府，造成經濟缺乏活力的現狀表示不滿。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI: Au Kosovo, un panneau affiche le candidat du Vetëvendosje, Albin Kurti, et la présidente en exercice, Vjosa Osmani, le 9 février 2021, cinq jours avant les législatives, dans la ville de Hani i Elezit. © AFP - ARMEND NIMANI 法新社

提前選舉將可能結束長期的政治危機。自決黨在2019年10月的選舉中就已領先。庫爾蒂領導的聯合政府由於美國特朗普政府強迫其與塞爾維亞達成一項領土協議，而科索沃民眾不接受而在去年3月垮台。而霍蒂（Avdullah Hoti）之後組建的政府則被認為屬於“非法”，並隨即在去年12月垮台。

科索沃自決黨期待贏得絕對優勢

庫爾蒂期待在本次投票後，贏得絕對優勢。但有難度，因為，科索沃議會120個議席中，只有100個是通過選舉產生，另外20個席位，預留給科索沃的少數民族：塞爾維亞人ˎ 波斯尼亞人ˎ 羅姆人和土耳其人。