2020年中國超越美國成為歐盟最大的貿易夥伴

歐盟統計局當地時間2月15日表示，中國去年超越美國，成為歐盟最大的貿易夥伴；英國則排在第三位。歐盟統計局表示，歐盟與中國的貿易總額在2020年達到5860億歐元，與美國的貿易總額則為5550億歐元。歐盟對中國出口額增長2.52%至2025億歐元；與此同時，自中國進口額增加5.6%至3835億歐元。

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歐盟對美出口額則下降13.2%，自美進口額下降8.2%。

雖然中國2020年第一季度受到新冠疫情影響，不過後來消費量出現強勁反彈，去年底的表現甚至超過前一年同期。中國強大的消費力有助於推動歐洲產品的銷售，特別是在汽車和奢侈品上；而中國的出口則得益於歐洲對其醫療設備和電子產品的強勁需求。

中國外交部發言人華春瑩曾表示，中國和歐盟互為重要的經貿夥伴，雙方經濟互補性強，合作領域廣、潛力巨大。歐盟連續多年保持中國第一大貿易夥伴地位。在新冠肺炎疫情形勢下，今年前三季度，中國首次成為歐盟第一大貿易夥伴，充分顯示了中歐經貿關係的韌性和潛力。中歐貿易的快速發展有力促進了雙方經濟社會發展，提升了民眾福祉。

中國正在構建新發展格局，將堅持擴大開放，為包括歐盟國家在內的世界各國提供更大的機遇，也希望歐盟保持貿易投資市場的開放，同中方一道維護經濟全球化和自由、開放的貿易投資環境。