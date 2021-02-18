Covid-19:歐盟啟動加快疫苗接種計畫

布魯塞爾想要加快歐洲當前的疫苗接種進度，歐盟委員會就此啟動了一項加快疫苗接種的計畫。

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為了應對Covid-19病毒的變異，歐盟委員會周三啟動了一項名為“Hera孵化器”（Hera Incubator）的計畫，旨在加快疫苗接種進度。此外，布魯塞爾還達成一項協議，增購3億支莫德納（Moderna）抗Covid-19疫苗。

據本台RFI記者Pierre Benazet周四（2021年2月18日）發自布魯塞爾（Bruxelles）的報導，面對疫苗接種進度緩慢，歐洲拿出的答案分兩條主軸。一邊是一項歐洲快速反應計畫，用於科研ˎ 認證和生產。這一計畫的資金將是7500萬歐元，還有1億5千萬歐元用於加強科研。另一邊，歐盟委員會依然會運用現有的機制。布魯塞爾剛剛宣布增購1億5千萬支莫德納疫苗，用於今年下半年。另為2022年度預訂1億5千萬支莫德納疫苗。由此訂購莫德納疫苗的總量將達到4億6千萬支。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI: Biotech company CureVac is making its stock market debut on the Nasdaq exchange in New York © AFP/File 法新社

歐盟疫苗來自六家藥廠

歐盟經過嚴格的篩選程序，現已分別向6家藥廠訂購的疫苗總量達26億支。除輝瑞Pfizer/BioNTechˎ 莫德納（Moderna）ˎ 阿斯利康（AstraZeneca）之外，歐盟還與賽諾菲/葛蘭素史克（Sanofi/GSK）ˎ 德國CureVac和強生（Johnson & Johnson）這三家藥廠簽約。這就是布魯塞爾所說的歐洲疫苗組合。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Un employé travaille dans la zone de conditionnement de l'usine pharmaceutique GlaxoSmithKline (GSK) dans la ville de Wavre (Belgique), où est fabriqué le vaccin CureVac, le 8 février 2021 © Kenzo Tribouillard AFP/Archivos 法新社

通過歐盟“Hera孵化器”計畫訂購的疫苗數量可能還會增加，這將得以加快所有疫苗的生產。當前的困擾是，研發疫苗的進度快過以往，工業跟不上科學發展的步伐。對此，歐盟委員會認為應該幫助藥廠建造和改造工業場所。