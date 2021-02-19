歐盟貿易新戰略擬建機制嚴防強迫勞動

歐洲聯盟委員會18日公布的新貿易戰略在強調力推經濟綠色轉型和世界貿易組織改革的同時，承諾將建立機制，在對外簽署貿易協定時，保證相關企業沒有強迫勞動現象。

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嚴防強迫勞動

歐盟去年年底與中國達成的投資協定在歐盟境內引發不少爭議。其中一個原因正是中國新疆的強迫勞動現象。法國政府一度表示，要以中國承諾批准國際勞工組織關於禁止強迫勞動的公約，作為接受簽署中歐投資協定的條件。但事實上，中國並沒有在最後達成的協定文本中承諾批准國際勞工組織的相關公約，只承諾將為此而努力。

這項投資協定還需要歐洲議會討論通過。預計將會在討論過程中面對相當大的阻力。

歐委會18日公布主導未來十年歐盟對外貿易活動的新戰略時，承諾將建立機制，保證與所簽署貿易協定相關的企業沒有強迫勞動現象。

力推綠色轉型和世貿組織改革

歐盟這項貿易新戰略有兩大主線，一是推動綠色經濟轉型，二是推動世界貿易組織改革。

歐盟未來與外部經濟體簽署貿易協定，將以遵守2015年達成的巴黎氣候協定為條件。到目前為止，歐盟對外貿易協定中極少包含在氣候或環境領域的要求。歐盟與阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭達成的自貿區協定因此在歐盟內部引發分歧。

面對中美兩國尤其在貿易領域的緊張關係，歐盟希望能保持獨立，推動多邊合作，尤其是積極開展與印度和非洲國家的多邊合作。而在歐盟看來，要做到這一點的最好途徑，是推動世界貿易組織的改革。世貿組織由於中美貿易緊張關係以及特朗普政府拒絕合作的立場而幾乎陷於癱瘓。新任世貿總幹事3月1日將走馬上任。歐盟希望藉此契機，領頭推動改革，重新開始。

法國對外貿易部長利耶斯特認為，歐盟這項新戰略方向正確。歐盟應當更好的維護自身利益，加強防範不公平競爭，並推動世貿組織改革，在全球範圍內確保公平競爭。