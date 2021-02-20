烏克蘭嚴厲制裁親俄羅斯反對派領袖

烏克蘭政府決定，對親俄羅斯的反對派領袖ˎ 普京的密友予以嚴厲制裁。

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烏克蘭政府決定嚴厲制裁親俄羅斯的反對派領袖ˎ 普京的密友Viktor Medvedtchouk，有可能充公其在烏克蘭的所有資產。

據本台RFI記者Stéphane Siohan周六（2021年2月20日）發自基輔（Kiev）的報導，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與國家國防安全委員會決定在政治上與經濟上控制親俄羅斯的反對派領袖Viktor Medvedtchouk （可譯為：梅德韋丘克）。

法廣存檔圖片 - 烏克蘭總統澤連斯基 攝於 2020年3月31日 Image d'archive RFI : Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Parlement à Kiev, le 31 mars 2020. AP

在這名親俄政治寡頭控制的三個電視媒體於三周前遭禁止之後，烏克蘭執政當局指責梅德韋丘克夫婦及其合夥人為恐怖組織提供金融支持。其實是梅德韋丘克的一名主要合夥人被控在烏克蘭非法轉售來自分離地區的煤炭，由此為自行宣布獨立，被俄羅斯在戰爭中用於對付基輔的頓涅茨克共和國（Donetsk）和盧甘斯克共和國（Louhansk）提供了金融支持。

資產包括上千公里輸油管線

現在，梅德韋丘克旗下的19家企業可能遭凍結，其在烏克蘭的資產可能會遭司法查封。極具象徵性的是，烏克蘭國家將可以就此掌握此前屬於這名親俄政治領袖的一條長度超過1000公里ˎ 從俄羅斯至歐洲的輸油管線。

梅德韋丘克與普京關係緊密

這一決定在時機上恰逢美國重返烏克蘭事務，提高對俄羅斯的音調。在本台RFI法語記者周六截稿時，還不知道梅德韋丘克將對烏克蘭當局的這一決定會做出何種反應，因為他不僅是克里姆林宮的盟友，更屬於普京家族一員。

法廣存檔圖片：俄羅斯總統普京 攝於 2020年11月20日 Image d'archive RFI : Le président russe Vladimir Poutine, le 20 novembre 2020. © Alexei Nikolsky/AP

另有法國媒體報導說，普京是梅德韋丘克女兒的教父。