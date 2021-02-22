聯合國車隊在剛果民遇襲 意大利大使身亡

剛果民主共和國（簡稱剛果民）地方當局及意大利外交部表示，一支聯合國車隊22日在剛果民東部北基伍（Nord-Kivu）遇襲，造成意大利駐民主剛果大使安塔納西歐及他的保鏢和司機3人身亡。剛果民政府譴責是盧旺達民主解放力量（FDLR）的胡圖反政府組織作為。

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意大利一份公報表示：安全部門和省級當局無法確保車隊的安全措施，也因為缺乏他們在不穩定地區存在的信息而無法提供援助。

剛果民的維龍加國家公園（Virunga National Park）一名發言人告訴路透社，22日上午10時15分左右，一支聯合國車隊在北基伍省（North Kivu）首府果瑪（Goma）北方約25公里處的康亞馬荷羅鎮（Kanyamahoro）附近遇襲，襲擊者試圖綁架人質。

意大利政府發表聲明證實，43歲的安塔納西歐（Luca Attanasio）、他的30歲意大利憲兵保鏢伊亞柯瓦奇（Vittorio Iacovacci）及兩人的民主剛果籍司機（姓名未公布）在這場襲擊行動中喪生。

法新社報導，意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）強烈譴責這起事件是“懦夫般的攻擊”。

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）也發表聲明，對遇難者不致上“最深切的哀悼”。