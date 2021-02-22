雖憂第3波疫情 德國小學與幼兒園仍恢復上課

儘管英國新型變種病毒有可能助長第3波疫情，德國數十萬小學與幼兒園學童2月22日恢復上課，這是兩個月來首次。包括首都柏林與人口最多的北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia），德國10個地區的小學與日間託兒所重啟。

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不過大多數小學只讓一至三年級的學生返校，班級規模也減半，並執行其他的防疫措施，像是戴口罩與保持教室內空氣流通。不過批評者仍質疑，恢復上課的時機是否恰當。

據報導，德國總理默克爾（Angela Merkel）22日與黨內同僚磋商，提出逐步放寬防疫措施的方案，像是社交接觸、小學和餐館與藝文等領域。

據與會者轉述，默克爾主張，解封措施務必搭配檢測。不過專家警告，由於確診病例數近日又開始攀升，德國可能處於第3波疫情開始的階段。

德國全境的近7天平均染病率又攀升至每10萬人中有61人，而此前過去數周已降至接近50人。

參與基督教民主黨（Christian Democrats）決策委員會的兩位不具名出席者說，默克爾在會中表示，她要制定一項與增加檢測搭配的逐步解封方案。

與會者說，默克爾打算分3個階段重啟局部社會層面，先從擴大社交接觸的人數開始，接着是小學、職業學校，第3則是體育團體、餐廳與藝文活動。

默克爾告訴與會者，重要的是，解封不能造成變種病毒進一步蔓延，導致疫情再度惡化。