英國：變種病毒或繞過疫苗 歐盟要求成員國開放邊界

除中國以外，全球約1億1172萬人，確診感染新冠病毒，超過247萬人死亡。美國死亡人數，在22日突破50萬。英國衛生部長23日警告，變種病毒可能會繞過疫苗，使疫情再次升溫。

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英國已有超過12萬人死亡，至少412萬例確診。年度經濟衰退300多年來最大。衛生部長漢考克周二表示，不可能徹底根除新冠病毒，但可以使它減弱。

英國衛生部長漢考克：“由於疫苗和治療方法的日益普及，我們將能夠對抗它，讓它變得更像我們生活中的流感。“

不過，漢考克警告，潛在的變種病毒可能會繞過疫苗，讓疫情再起。

首相約翰遜周一審慎宣布四階段解封時間表，暗示將在5月中旬重開邊界。

英國易捷航空周二表示，航班預訂量比上周躍升300％以上，假期的預訂量增長600％以上。

歐盟委員會周二要求比利時、丹麥、芬蘭、德國、匈牙利和瑞典六個成員國，放寬單邊邊境限制，限期10天改善。

歐盟委員會發言人維甘德表示，如果不採取與所有27個成員國協同的做法，將面臨自由行動和供應鏈分散、中斷的危機。

德國歐洲部長邁克爾·羅斯對此辯稱，確保病毒變種不進入德國是決定性的，也是為了保護公民。

德國已有超過240萬人確診，6萬8399人喪生。

泰國周一迎來韓國的首批41名“高爾夫球檢疫“遊客。當局批准6個隔離的高爾夫球場，供此計畫使用，每位遊客收費至少10萬泰銖，約合3千3百美元。

另外，59名來自歐洲的遊客正在普吉島“別墅檢疫“。

泰國累計2萬5千多例確診，83人死亡。泰國旅遊業約佔經濟的12％，但去年，外國遊客人數下降83％。