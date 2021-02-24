德國批准居家檢測試劑助防疫

德國衛生部長施潘推動大規模篩檢策略，以利歐洲最大經濟體德國擺脫自去年12月中實施的防疫封城，當局已核准3種可在家中使用的新冠檢測試劑，

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今年初，德國染疫率遞減，但近日陷入停滯，凸顯德國可能難以在原訂的3月7日解除封城禁令。

兩位出席會議的消息人士23日透露，總理默克爾告訴同屬基督教民主黨（CDU）的國會議員，讓快速檢測更普及並提高檢測量能，才能使生活恢復正常的時間更持久。

德國政府預估，每月進行3000萬至4500萬次檢測，將耗資8億1000萬歐元。

德國藥品和醫療器械管理局網公告，24日核准由美國衡健生物科技公司（Healgen Scientific LLC）、廈門市波生生物技術公司（Xiamen Boson Biotech）與杭州萊和生物技術公司（Hangzhou Laihe Biotech）研發的抗原檢測試劑，非醫護人員也可使用。

施潘（Jens Spahn）稍早告訴德國第二電視台（ZDF），下周將再核准更多居家檢測套件。

其他國家也寄望藉由居家檢測遏止疫情蔓延，在奧地利，學校已採用自行檢測，而且下周起，民眾即可在藥房免費篩檢。

在英格蘭，為致力遏止源自南非的高度傳染性變種病毒蔓延，志工與員警也發放檢測套件。

羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）24日公布的疫情數據顯示，德國新增8007個確診病例，累計確診病例達240萬2818例。