瑞典發生恐怖分子持刀傷人事件 8人受傷

瑞典警方表示，瑞典3日發生恐怖分子持刀傷人事件，8人受傷；其中兩人傷勢嚴重。警察趕至恐怖襲擊現場時，開槍還擊，打傷了持槍者的腿。作案者身份未透露，他大約20歲。

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持刀砍人事件發生在南部韋特蘭達市（Vetlanda kommun）。最初，警察最除了恐怖分子的可能性，但最終在傍晚表明他們懷疑是“恐怖主義罪行。

瑞典內政部長米凱爾·丹伯格(Mikael Damberg)表示：“這些都是些可怕的事件，我的想法是與受害者及其親人在一起的。目前，還不清楚發生了什麼，動機是什麼。”

情報部門認為瑞典的恐怖主義威脅很高。 近年來，該國曾兩次遭到恐怖襲擊的襲擊。2017年斯德哥爾摩襲擊是一場發生於2017年4月7日14時53分的恐怖襲擊。一名穆斯林男子駕駛一輛劫持來的運送啤酒的卡車衝擊了瑞典首都斯德哥爾摩的皇後街，並且撞進了市中心一座購物中心。這場襲擊造成5人死亡，多人受傷。

2010年斯德哥爾摩爆炸案（Bombdåden i Stockholm 2010）是當地時間2010年12月11日傍晚發生在瑞典首都斯德哥爾摩市中心的兩起炸彈襲擊事件，造成一人死亡、兩人受傷。瑞典外交大臣卡爾·比爾特和瑞典警方在12日表示，這起爆炸事件是恐怖主義襲擊事件。