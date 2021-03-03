英國王室工作人員遭梅根霸凌

英國哈利王子之妻梅根（Meghan Markle）的發言人說，3日刊登的報道令梅根感到“傷心”，其中宣稱，梅根在尚未擺脫王室職責並住在英國肯辛頓宮期間，曾霸凌工作人員。英國王室3日隨後表示：我們對薩塞克斯公爵和杜克夫人公爵前僱員在《泰晤士報》上提出的指控感到非常關切。王室還表示：由此，“人事部門將審查文章中提到的情況。

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刊登報道的是英國《泰晤士報》（The Times），宣稱霸凌事件發生在2018年10月，且涉及王室成員身邊的工作人員。

薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利與梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪預定於3月7日播出，他們受訪時提到去年脫離王室的決定。

梅根的發言人說：“公爵夫人對於她的品格受到攻擊感到傷心，尤其她自己就曾經是霸凌的目標。”

“她決心要在世界各地持續為建立同理心而努力，且將繼續努力為行事正確樹立楷模。”

這對夫妻檔表示，在電視專訪播出前，泰晤士報被用來“散布純屬虛構的故事”。

白金漢宮和肯辛頓宮目前尚未談論此事。梅根、哈利與威廉王子、凱特這兩對夫妻曾共住在肯辛頓宮，直到2019年哈利和梅根的兒子亞契（Archie）出生後兩人才搬走。