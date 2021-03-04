荷蘭：何人蓄意攻擊Covid檢測中心？

荷蘭北部的一處Covid-19檢測中心前周三發生爆炸，警方現已排除發生意外事故的可能性。荷蘭已經屢次發生針對檢測中心的暴力事件。

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位於荷蘭北部的博芬卡斯帕爾（Bovenkarspel），是一座人口上萬的城鎮。周三（2021年3月3日）一早，當地的Covid-19病毒檢測中心前發生爆炸，儘管沒有造成傷亡，但在荷蘭全國激起憤慨。

據本台RFI記者Anne Leray周四（2021年3月4日）發自海牙（La Haye）的報導，大約是在周三早上七點，博芬卡斯帕爾的一處Covid-19病毒檢測中心前傳出一聲爆炸巨響。儘管沒有人員傷亡，但這棟建築的多扇窗戶受損。現場發現了一個含有爆炸物質的金屬圓柱體。警方迅速排除了發生意外事故的可能性。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : L'explosion qui s'est produite ce mercredi matin à Bovenkarspel n'est pas le premier incident du genre aux Pays-Bas. © REUTERS - EVA PLEVIER 路透社

目標似乎針對Covid檢測中心職員

儘管調查仍在進行之中，但荷蘭政府已表示，這是一次令人難以接受的攻擊。荷蘭首相呂特（Mark Rutte）認為，這一攻擊的目標似乎針對檢測中心的工作人員。荷蘭衛生部譴責這種愚蠢的和犯罪的行徑。

荷蘭Covid檢測中心屢次遭受攻擊

這並非荷蘭首次發生類似暴力事件。今年1月23日，荷蘭實行宵禁的第一天，以捕魚業知名的城鎮於爾克（Urk），當地一處檢測中心就已發生縱火事件。幾天後，Hilversum的一處檢測中心附近發現了易燃物。去年十月，布雷達（Bréda）一處檢測中心的職員遭受侮辱，另有一座城市的檢測中心遭煙花破壞。

荷蘭反恐與打擊犯罪專家認為，上述暴力事件有可能是反衛生防疫措施極端組織的行徑。在博芬卡斯帕爾，目前還沒有任何嫌犯被捕，檢測中心按計畫周四恢復工作。