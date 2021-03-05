中國極地研究中心曾北極購地，因靠近軍事設施遭芬蘭軍方拒絕

近日芬蘭媒體披露指，地處芬蘭最北部拉普蘭行政區的凱米耶爾維（Kemijärvi）市在通知芬蘭國防軍後，拒絕了2018年1月中國極地研究中心所提出的購買或租賃該市機場的提議。

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據芬蘭廣播公司(YLE)3月4日報導，這個代表團當時由中國極地研究中心主任、中國國家海洋局極地考察辦公室主任以及一名中國駐芬蘭武官的助理少校領隊，在2018年到凱米耶爾維提出購買機場的計畫。機場將用於北極研究飛機起降用，中方不排除全額負擔翻修、擴建當地機場的費用。

報導指，代表團提出的目的是對北極冰川進行北極研究，他們需要在凱米耶爾維建立一個活動基地。一架大型噴氣式飛機將帶着不同的測量設備來到這裡，他們將飛往北極，進行測量後再飛回來。據悉，從飛行路線上，可以從北冰洋進行觀測，也可以從中國和俄羅斯感興趣的北極航線東北航道進行觀測。

北極航線東北航道全程約3000海里，穿過白令海峽向西航行，經過楚科奇海沿歐亞大陸北方海域等地，經巴倫支海到挪威北角附近，最終前往歐洲各港口，是溝通中國與歐美水上最近通道。從海上運輸效率的角度來說，北極航道較傳統的航線要減少12至15天航程，素有“黃金水道”之稱。

凱米耶爾維市長蘭塔仁（Atte Rantanen）對芬蘭國家廣播公司表示，中國想在此地建造北極研究的空運基地，預計會有載運研究測量器材的大型飛機在此起降。他介紹稱，按計畫，凱米耶爾維市機場供小型飛機使用的1400米長的跑道應延長至3公里，供重型噴氣機使用。僅跑道的翻修就至少需要4000萬歐元。此外，如達成協議，機場和研究實驗室所需的所有建築都將運來。如今，機場地面上還留有簡陋的老式建築。

凱米耶爾維市機場和飛行區緊鄰羅瓦耶米（Rovajärvi）射擊場。芬蘭國防軍也時常使用該場地。該市隨後就這一項目質詢了芬蘭國防軍的看法。芬蘭國防軍表示，這種活動不能在附近進行。蘭塔寧說，這裡離羅瓦耶米射擊場太近了。

芬蘭國防部諮詢官員薩利寧（Anu Sallinen）亦回應指，國防部三年前就有了購買凱米耶爾維機場的想法。她指出，在一個具有重要戰略意義的射擊場旁邊，該財產不太可能被出售給一家國有公司。此外，考慮到2020年10月起歐盟立法限制外國投資，這樣的建議也不現實。中國目前在北極地區的格陵蘭島、冰島和斯瓦爾巴群島設有研究中心。