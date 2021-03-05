歐盟新冠疫苗陷入大混亂

現今許多歐盟國家對獲得新冠疫苗面臨的困難感到沮喪。除了歐盟大國感到恐慌 ，其他小國也開始自求多福。一些國家甚至開始從北京和莫斯科獲得疫苗，這可說破壞了歐盟的疫苗集體戰略，情況大為混亂。

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如今，一些歐盟國家脫離歐盟集體行動而採取獨行俠的作風再現，再度使得歐洲的共同疫苗策略產生裂痕。成員國奧地利和丹麥已宣布將與以色列合作開發和生產下一代疫苗。以色列總理內塔尼亞胡周四也宣布，將為此目的設立一個共同基金。

奧地利和丹麥這種發揮自己力量也展現了其在歐盟的分量，對於布魯塞爾來說他們的疫苗行徑並令人奇怪。奧地利總理塞巴斯蒂安·庫爾茲（Sebastian Kurz）和丹麥總理梅特·弗雷德里克（Mette Frederiksen）一直被歐盟訂購的新冠疫苗出現交貨延遲和審批緩慢問題所困擾。

今年一月底，在歐盟27國針對疫情大流行舉行的一項每月聯合視頻會議中，丹麥總理開始擔心，他說：“我們的人民之所以死亡，是因為疫苗沒有送到我們。”奧地利總理也在本周早些時候表示，他的國家“不應再完全依靠歐盟生產第二代疫苗了”。所以這兩個國家選擇了以色列，庫爾茲強調說：“以色列是世界上第一個證明了新冠病毒是可以被擊敗的國家。” 奧地利和丹麥無法忍受歐盟疫苗交貨延遲和審批的緩慢。

沒有什麼可以阻止這兩國這樣做的。但是，他們的這項行動卻讓歐委會難以下咽。歐委會在今年初一連串的疫苗計畫觸礁後，現在答應，在第二季度，針對至今歐盟已核準的輝瑞BNT、牛津阿斯利康和莫德納三種疫苗，將供應至少3億劑。

就新冠疫苗的採購，除了歐盟大國感到恐慌，其他小國也開始自求多福。在以德國和法國為首的“大國”成員國中，這種對於疫苗的挫敗感更為明顯；而去年，歐盟曾做出選擇，對於疫苗的採購優先考慮歐盟集體行動方式。

不過，這些歐盟訂購的疫苗至今總是延遲生產，或者延遲到貨，這令一些病毒感染率增高的國家感到特別擔憂。尤其這種疫苗分裂現象在東歐國家也是不斷增加，例如匈牙利當局決定使用中國疫苗。這也再次反映出歐盟在疫苗上的分崩離析現象。