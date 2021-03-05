歐盟新冠疫苗陷入大混亂

發表時間：

2月底歐盟峰會討論新冠疫苗
2月底歐盟峰會討論新冠疫苗 © AP - Olivier Hoslet攝影
作者： 珍妮特
6 分鐘

現今許多歐盟國家對獲得新冠疫苗面臨的困難感到沮喪。除了歐盟大國感到恐慌 ，其他小國也開始自求多福。一些國家甚至開始從北京和莫斯科獲得疫苗，這可說破壞了歐盟的疫苗集體戰略，情況大為混亂。

廣告

如今，一些歐盟國家脫離歐盟集體行動而採取獨行俠的作風再現，再度使得歐洲的共同疫苗策略產生裂痕。成員國奧地利和丹麥已宣布將與以色列合作開發和生產下一代疫苗。以色列總理內塔尼亞胡周四也宣布，將為此目的設立一個共同基金。

奧地利和丹麥這種發揮自己力量也展現了其在歐盟的分量，對於布魯塞爾來說他們的疫苗行徑並令人奇怪。奧地利總理塞巴斯蒂安·庫爾茲（Sebastian Kurz）和丹麥總理梅特·弗雷德里克（Mette Frederiksen）一直被歐盟訂購的新冠疫苗出現交貨延遲和審批緩慢問題所困擾。

今年一月底，在歐盟27國針對疫情大流行舉行的一項每月聯合視頻會議中，丹麥總理開始擔心，他說：我們的人民之所以死亡，是因為疫苗沒有送到我們。奧地利總理也在本周早些時候表示，他的國家不應再完全依靠歐盟生產第二代疫苗了所以這兩個國家選擇了以色列，庫爾茲強調說：以色列是世界上第一個證明了新冠病毒是可以被擊敗的國家。奧地利和丹麥無法忍受歐盟疫苗交貨延遲和審批的緩慢。

沒有什麼可以阻止這兩國這樣做的。但是，他們的這項行動卻讓歐委會難以下咽。歐委會在今年初一連串的疫苗計畫觸礁後，現在答應，在第二季度，針對至今歐盟已核準的輝瑞BNT、牛津阿斯利康和莫德納三種疫苗，將供應至少3億劑。

就新冠疫苗的採購，除了歐盟大國感到恐慌，其他小國也開始自求多福。在以德國和法國為首的大國成員國中，這種對於疫苗的挫敗感更為明顯；而去年，歐盟曾做出選擇，對於疫苗的採購優先考慮歐盟集體行動方式。

不過，這些歐盟訂購的疫苗至今總是延遲生產，或者延遲到貨，這令一些病毒感染率增高的國家感到特別擔憂。尤其這種疫苗分裂現象在東歐國家也是不斷增加，例如匈牙利當局決定使用中國疫苗。這也再次反映出歐盟在疫苗上的分崩離析現象。

 

 

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw