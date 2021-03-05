法歐洲事務國務秘書：歐盟必須在中俄疫苗問題上團結起來

法國歐洲事務國務秘書克萊芒·博納（Clément Beaune）3月5日就一些歐盟國家對新冠疫苗採購問題繞過歐盟統一機制，購買中國和俄羅斯生產的疫苗表示，如果歐盟各成員國選擇中俄的新冠疫苗，而這些疫苗尚未獲得歐盟批准，那麼歐盟的團結將受到嚴重影響。

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此前，捷克總統澤曼的發言人奧夫恰切克（Jiri Ovcacek）3日表示，澤曼已批准總理巴比什（Andrej Babiš）的要求，與中國接觸及要求提供中國國藥集團生產的新冠疫苗。自此，捷克將成為繼匈牙利後，第二個使用中國疫苗的歐盟成員國。上周，澤曼也曾致信俄羅斯請求獲得疫苗。博納5日則在接受法國RTL電台採訪時表示，“我們決不能離開這個歐盟框架，因為我要提醒你們，這些國家在很大程度上受益於歐盟的團結”。博納補充說，“我這樣說是實事求是的。他們是人口有限的國家，如果我可以這麼說的話，他們的市場很小。如果他們自己協商所有的採購，我想他們的處境會非常困難”。他強調，“歐盟團結有利於我們，也有利於他們。”

博納說，“面對現實吧，我們正在經歷一段艱難的時期。團結總是在物資匱乏的時候更加困難”。他指出，“我認為我們需要改進歐盟框架，加速。我們都有一個交付問題。所以我們要加快生產和接種率。我們已經告訴這些國家：我們將達到團結的目標。我們將為捷克和斯洛伐克等健康狀況非常困難的國家提供幫助。我明白，他們有些出於絕望，正在尋找解決辦法。但我們會在歐盟框架內找到解決方案。”

博納還警告稱，“如果他們去接種中國或俄羅斯的疫苗，我認為會很嚴重。” 博納強調，“這樣做提出了一個團結的問題，也提出了一個健康問題。俄羅斯疫苗還沒有在歐洲獲得授權，中國疫苗甚至還沒有申請。”他說，“這些國家如果堅持這樣做，可能看不到歐盟的劑量到達。我們不能擁有龐大的歐盟框架的好處，然後尋找以國家為單位的解決方案，自顧自地。”