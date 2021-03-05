波音、空客補貼爭端而增收的報復性關稅被暫停

美國總統拜登和歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen)3月5日通了電話。雙方決定暫停一切由於波音與空客補貼爭端而增收的報復性關稅。歐盟和美國5日達成一項為期四個月的臨時協議；暫時放下了就波音和空客補貼爭端問題。可以說，歐盟和美國在貿易上有了新的開端。

廣告 繼續瀏覽後續

美國總統拜登在電話中特彆強調了歐美之間``基於共同價值觀和原則''建立``新的''經濟夥伴關係。歐盟和美國方面在一份共同聲明中表示：.這將使歐盟和美國減輕其產業和工人的負擔，並集中精力解決在世貿上這些長期存在的爭端。共同聲明還表示：我們共同目標是“就航空爭端進行談判，找出一個全面和持久的解決方案”。 此外，談判解決方案的“關鍵要素”必須包括有關未來如何支持航空部門。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示：“拜登總統和我已經同意暫停在空客與波音公司針對航空和非航空產品的糾紛中徵收的所有關稅，為期四個月。

法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)3月5日表示：貿易戰只會造成輸家；法國方面歡迎歐盟和美國達成的臨時協議。最終，我們還是擺脫了歐洲和美國之間的貿易戰。

法國外貿及經濟吸引力部長級代表裡斯特（Franck Riester）5日表示：這是貿易戰降級的第一步。我們將和歐洲夥伴合作，在四個月內就管理航空業公共支持的新規則達成協議，這符合我們的利益。

空客在一份聲明中指出：我們歡迎暫停關稅以允許進行談判的決定 。聲明還表示：我們將繼續“捍衛通過談判解決這一長期爭端的做法，以避免附加關稅只會導致輸家的結局”。

美國總統拜登上任不久曾宣布維持某些歐洲產品的臨時附加關稅。波音和空客的補貼爭端由來已久，歐盟和美國雙方在16年的時間內不斷在世界貿易組織對簿公堂。目前，由於該爭端，美國對價值75億美元的歐盟輸美產品增收了關稅，歐盟則對40億美元的美國商品加征了關稅。