塞爾維亞在巴爾幹打Covid疫苗牌

塞爾維亞從俄羅斯與中國拿到了四種不同的抗Covid-19病毒疫苗，並將之用於在巴爾幹地區推動外交。

廣告 繼續瀏覽後續

塞爾維亞目前是歐洲Covid-19疫苗接種名列前茅的國家。貝爾格萊德利用其疫苗庫存在巴爾幹地區發展雙邊關係，向部分鄰國伸出援手。

本台RFI記者Laurent Rouy周六（2021年3月6日）發自貝爾格萊德（Belgrade）的消息說，與莫斯科和北京有着良好關係的塞爾維亞，不僅已有上百萬民眾接種了抗Covid-19疫苗，占人口總數15%，而且拿到了四種不同的疫苗試劑。

這讓有意成為地區領袖人物的塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）可以對部分鄰國分發疫苗。北馬其頓ˎ黑山共和國，以及波斯尼亞的塞族實體都是首批受益者。武契奇本周給薩拉熱窩（Sarajevo）送去了5000劑疫苗，並同時發起了一項便於巴爾幹地區海關通關的計畫。

塞爾維亞向科索沃招手

儘管科索沃未來的總理庫爾蒂（Albin Kurti）宣布說，對貝爾格萊德的疫苗不感興趣，但科索沃民眾，可以憑原先的塞爾維亞身份證件搭車赴塞爾維亞接種疫苗。

法廣存檔圖片 - 塞爾維亞民眾在衛生中心接種疫苗 攝於2021年3月3日 星期三 Image d'archive RFI : Vaccination dans une centre de santé, à Niš, en Serbie, le 3 mars 2021. © REUTERS - MARKO DJURICA 路透社

在部分巴爾幹國家，貝爾格萊德提供的疫苗屬於唯一選項。武契奇很好地玩弄着在批評歐洲動作緩慢同時，加重塞爾維亞在巴爾幹地區份量的遊戲。