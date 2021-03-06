教宗會見伊拉克什葉派領袖 寫現代宗教史里程碑

天主教教宗方濟各（Pope Francis）6日在伊拉克，會見當地伊斯蘭教什葉派最高領袖大阿亞圖拉（Grand Ayatollah）希斯塔尼（Ali al-Sistani），寫下現代宗教史里程碑。

廣告 繼續瀏覽後續

方濟各是首位造訪伊拉克的天主教教宗，6日是他訪問行程第二日。方濟各一早到聖城納加夫（Najaf）的希斯塔尼住所，兩位備受尊敬的宗教領袖進行了會晤。

方濟各不畏當地的第二波新冠疫情及再度出現的安全疑慮，展開“期待已久”的伊拉克之旅，旨在撫慰該國古老的基督徒社群，並加強與其他宗教的對話。

希斯塔尼的辦公室發表聲明指出，希斯塔尼與方濟各會面時“表達他的關切，指稱基督徒公民應像所有伊拉克人民一樣，生活在和平與安全之中，並享有完整憲法權利”。