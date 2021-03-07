瑞士公投 以微弱多數通過禁止罩袍禁令

瑞士3月7日舉行公投，表決是否禁止在公共場所穿著遮住整個臉部的罩袍。投票結果是51.21%民眾贊成公共場合禁穿“布卡”罩袍。右翼民粹執政黨瑞士人民黨的提議獲得女性和部分世俗左派選民的支持。

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民調顯示，支持罩袍禁令的民眾略佔多數，在其他歐洲國家以及部分以穆斯林為主國家通過類似禁令後，瑞士這次公投前國內已辯論多年，

即使這項“贊成禁止遮住全臉”的公投未提及遮住整張臉的罩袍布卡（burqa）或是只露出眼睛的尼卡布（niqab），但議題的焦點卻無庸置疑。

瑞士各城市可以看到上頭寫着“禁止激進伊斯蘭！”和“禁止極端主義！”的海報。

反對陣營的海報則寫着：向荒謬、無用、恐伊斯蘭的“反布卡法 ”說不。

布爾卡是某些伊斯蘭教國家規定女性必須穿着的遮住全身的罩袍，而這項新的法律規定，在公共場所中，若身穿布爾卡的人被認定威脅到治安或是“宗教與社會的和睦”，則禁止穿着這種罩袍。

瑞士聯邦有26個州。20多年來，發布罩袍禁令的州有近十個。分別是巴塞爾城市州（1990年）、蘇黎世州（1995年）、伯爾尼州（1999年）、盧塞恩州（2004年）、圖爾高州（2004年）、索洛圖恩州（2006年）、聖加侖州（2009年），都曾有禁止戴面具的法律。